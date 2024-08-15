Не только учителя: кто еще имеет право на отсрочку от мобилизации

Педагоги могут идти на службу добровольно

В Украине идет общая мобилизация, часть граждан имеют отсрочку от призыва. В частности, это касается работников учебных заведений.

Категории педагогов, имеющих право на отсрочку, указаны в тексте закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета.

Так, призвать на службу в ВСУ не могут:

научных и научно-педагогических работников учреждений высшего и профессионального высшего образования, научных учреждений и организаций, имеющих ученое звание и/или ученую степень;

педагогических работников учреждений профессионального (профессионально-технического) образования, если они работают по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки;

учителей в школах, если они работают по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки.

Коротко говоря, законодательство гарантирует право на отсрочку не только учителям в школах, но и преподавателям университетов, колледжей и лицеев.

Важно понимать, что отсрочка предоставляется для обеспечения бесперебойной работы образовательных учреждений. Поэтому после увольнения работник учебного заведения может быть мобилизован. Также педагог может пойти в армию по собственному желанию.

Ранее "Телеграф" писал, кто из студентов потеряет право на отсрочку. Второе высшее образование и обновление на бакалавриат не спасает мужчину от призыва.