Кто из студентов потеряет право на отсрочку: правила для бакалавратов

Второе высшее образование не спасает мужчину от призыва

В Украине идет общая мобилизация, часть граждан имеют отсрочку от призыва. Среди них есть студенты, но не все.

Детальнее об этом рассказал заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий в интервью Украинской правде. По его словам, право на отсрочку теряют те студенты, которые уже имеют бакалаврскую степень или раньше поступали на бакалавриат, а теперь возобновились на учебе или поступили на другую специальность.

Винницкий также прокомментировал большое количество поступающих на бакалавриат.

"О приросте поступающих на бакалавриат — если это лица, у которых мотивация получить отсрочку, то это абитуриенты, которые когда-то закончили ПТУ или колледжи. На других отсрочка не распространяется. Но сам факт, что взрослое население получает высшее образование следует только приветствовать", — подчеркнул чиновник.

При этом замминистра МОН заверил, что пока никаких дополнительных ограничений по поступлению на бакалавриат не планируется.

"Каждый имеет право получать образование любого уровня (по конкурсу) и государство заинтересовано в том, чтобы наше общество было высокообразованным", — добавил Винницкий.

Напомним, призыву на военную службу не подлежат те студенты, которые приобретают дневную или дуальную форму образования. Также отсрочку получают учащиеся в докторантуре и интернатуре.

Ранее "Телеграф" писал, могут ли мобилизовать пенсионеров. Речь, в частности, о тех гражданах, которые вышли на пенсию досрочно.