"Ви всі будете в СІЗО": в Україні набирає обертів черговий скандал з ТЦК, про що мова

Ситуація неабияк обурила українську спільноту та правозахисників

Адвокати не повинні втручатися у процес мобілізації та проходження ВЛК, вважають у Волинському обласному ТЦК та СП. На думку керівництва установи, втручання правозахисників нібито може призвести до порушення об'єктивності та незалежності обох процесів.

Таку думку ТЦК висловив на своїй сторінці у Facebook. Зазначають, що процеси мобілізації та медичного огляду мають бути поза впливом будь-яких зовнішніх осіб чи організацій.

"Процедури мобілізації та медичного огляду мають спеціалізований характер і вимагають відповідних знань та навичок, якими володіють уповноважені посадові особи та медичні фахівці. Втручання адвокатів може призвести до порушення об'єктивності та незалежності процесу мобілізації та медичного огляду", — йдеться в повідомленні ТЦК.

Допис неабияк обурив українську спільноту і, варто зазначити, не безпідставно. Згідно з Конституцією України, кожному громадянину України гарантується право на судовий захист своїх прав і свобод. Водночас, приписами статті 59 Конституції України визначено, що кожен має право на професійну правничу допомогу.

До слова, раніше "Телеграф" розповідав про те, що СБУ затримала бориспільського військкома, а крім нього ще й кількох київських. За попередньою інформацією, військкому з Борисполя нібито закидають статті 114-1 — протидію ЗСУ та 369-2 — зловживання впливом.