"Изъяли десятки тысяч долларов": СБУ задержала бориспольского военкома и не только, подробности

У Русина якобы уже изъяли оружие и "десятки тысяч долларов"

Правоохранители задержали начальника Бориспольского районного ТЦК и СП Сергея Русина. Его заковали в наручники сотрудники СБУ.

Об этом сообщили "Телеграфу" собственные источники. По их данным, это произошло вечером 15 августа. Более того, утверждается, что задержаны еще несколько военкомов Киевской области, но об их личностях пока ничего неизвестно.

О задержании также сообщает и экс-секретарь Бориспольского городского совета, а ныне боец ТрО Ярослав Годунок. По его предварительной информации, Русину якобы предъявляют статьи 114-1 противодействие ВСУ и 369-2 злоупотребление влиянием.

Сергей Русин

Самого военкома Годунок характеризовал в негативном ключе, заявив, что добивался его отстранения на протяжении нескольких лет.

"Как он вел себя с коллективом и бойцами и семьями погибших и раненых нельзя молчать", — пишет он.

Военный утверждает, что у Русина якобы уже изъяли оружие и "десятки тысяч долларов".

Напомним, ранее мы писали о том, что в районном ТЦК Тернопольщины массово "отмазывали" уклонистов.