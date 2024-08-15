Нашли повестку в дверях? Юристы рассказали, что делать в таких случаях

Это касается и других видов сообщений от ТЦК, направленных ненадлежащим образом

Во время военного положения в Украине и учитывая реальную ситуацию, мужчины могут получить повестку где угодно — дома, на улице, в заведениях и т.д. Процесс оформления повесток тщательно регламентирован законодательством.

Однако есть случаи, когда повестки выписываются не соответствующим образом. Так, пользователь сети спросила на портале правовой помощи "Юристы. UA", считается ли повестка врученной, если она приклеена на дверь.

"Соседи обнаружили повестку, примотанную скотчем на дверях. При этом, в ней не указана цель "приглашения" и ответственность. Считается ли она врученной, нужно ли на нее реагировать?" – пишет гражданка.

Юристы отметили, что такая повестка не отвечает требованиям законодательства и не может считаться уведомлением о вызове в ТЦК и СП. Она должна быть оформлена должным образом и вручена лично или направлена почтовым отправлением.

Повестки, приклеенные на дверь, не является основанием для беспокойства. То же касается повестки под дверью или в воротах. Такой документ не имеет юридической силы и не обязывает вас выполнять какие-либо действия, успокаивают правоведы.

"Такая повестка не является должным образом врученной (направленной), поэтому можете на нее не реагировать", — подчеркивают адвокаты.

Напоминаем, какие данные должна содержать повестка. Обязательным условием есть подпись руководителя ТЦК и скрепление документа гербовой печатью. Кроме того, повестке присваивается уникальный регистрационный номер, фиксируемый в Едином реестре.

Также в документе должно быть указано:

фамилия, имя, отчество (при наличии) и дата рождения лица, которому адресована повестка;

наименование ТЦК или соответствующего подразделения, издавшего повестку;

цель вызова в ТЦК;

место, день и время явки по вызову;

подпись должностного лица, выдавшего повестку, и дата подписи;

регистрационный номер повестки.

Ранее "Телеграф" писал, как должны вручать повестку на улице. Обязательно уполномоченный работник ТЦК должен проинформировать гражданина о цели остановки и причине обращения.