Повестку от ТЦК можно будет проверить через "Резерв+": как именно

Правительство определило четкий статус повесток, как бумажных, так и электронных

В пятницу, 16 августа, Кабинет Министров Украины внес изменения в правила мобилизации. Теперь военнообязанные смогут проверить силу повестки от ТЦК через приложение "Резерв+".

Соответствующие изменения внесли в Порядок проведение призыва граждан на военную службу во время мобилизации, то есть постановления 560. Об этом сообщает представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram.

Нововведением предусмотрено присвоение повесткам, сформированным через единый реестр, уникального электронного идентификатора в виде QR-кода для верификации их подлинности. Этот код можно будет сканировать в приложении "Резерв+".

Кроме этого, определен механизм верификации повесток на бланках и сформированных в Едином государственном реестре или с помощью электронного кабинета военнообязанного, резервиста.

Также законом установлен четкий статус повесток как бумажных, так и электронных. При этом определен порядок их вручения тем, кто недавно обновил свои персональные данные, даже если прошло более 60 дней с момента внесения изменений.

Отмечается, что текст изменений в постановление 560 пока не опубликован.

Ранее "Телеграф" писал, что делать, если нашли повестку в дверях. Юристы отмечают, что такое уведомление не отвечает требованиям законодательства и не может считаться повесткой в ТЦК и СП.