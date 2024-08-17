ГУР парализовало работу производителя ядерного оружия РФ: киберохота продолжается

Нашли информацию, позволяющую установить механизмы обхода санкций РФ

Парализовали работу предприятия, разрабатывающего ядерное оружие РФ и положили единственного провайдера в городе Снежинск Челябинской области. Таковы результаты плодотворной работы ГУР и хакерской группы "ВО Team".

Об этом сообщает Главное управление разведки. Сообщение сделали в своем Telegram.

"В результате успешной атаки на единственного провайдера в городе Снежинск Челябинской области РФ — компанию "Вега" — выведено из строя его 1173 коммутатора и 10 серверов. Информация на серверах "Веги" — уничтожена. Без интернета и услуг связи почти неделю остается ряд стратегических предприятий города", — сообщили в ГУР.

Среди предприятий, оставшихся без интернета и услуг связи Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики. Это российское предприятие-разработчик ядерных боеприпасов, подключенное только к провайдеру "Вега".

"Удачная атака в киберпространстве агрессора позволила получить персональные данные работников и массив других документов указанного завода, который находится под санкциями. Полученная информация, в частности, позволяет установить механизмы обхода санкций и причастных к этому лиц", — отметили в ГУР.

Последствием кибероперации стала угроза срыва гособоронзаказа агрессора, о чем свидетельствуют комментарии в местных пабликах Снежинска.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что ГУР положило связь во временно оккупированном Крыму и "выключило" Керченский мост. Масштабной атаке подверглись серверы пропагандистских СМИ, операторы связи, системы регистрации и контроля движения по Керченскому мосту.