ГУР паралізувало роботу виробника ядерної зброї РФ: кіберполювання триває

Знайшли інформацію, що дозволяє встановити механізми обходу санкцій РФ

Паралізували роботу підприємства, яке розробляє ядерну зброю РФ та поклали єдиного провайдера у місті Снєжинськ Челябінської області. Такі результати плідної роботи ГУР та хакерської групи "ВО Team".

Про це повідомляє Головне управління розвідки. Допис зробили у своєму Telegram.

"Внаслідок успішної атаки на єдиного провайдера у місті Снєжинськ Челябінської області РФ — компанію "Вега" — виведено з ладу його 1173 комутатори та 10 серверів. Інформація на серверах "Веги" — знищена. Без інтернету та послуг звʼязку майже тиждень залишається низка стратегічних підприємств міста", — повідомили в ГУР.

Серед підприємств, які залишилися без інтернету та послуг звʼязку Всеросійський науково-дослідний інститут технічної фізики. Це російське підприємство-розробник ядерних боєприпасів, яке було підключене лише до провайдера "Вега".

"Вдала атака у кіберпросторі агресора дозволила отримати персональні дані працівників та масив інших документів вказаного заводу, який перебуває під санкціями. Здобута інформація, зокрема, дозволяє встановити механізми обходу санкцій та причетних до цього осіб", — зазначили у ГУР.

Наслідком кібероперації також стала загроза зриву держоборонзамовлення агресора, про що свідчать коментарі у місцевих пабліках Снєжинська.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що ГУР поклало зв'язок у тимчасово окупованому Криму та "вимкнули" Керченський міст. Масштабної атаки зазнали сервери пропагандистських ЗМІ, оператори звʼязку, системи реєстрації та контролю руху по Керченському мосту.