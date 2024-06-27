Положили связь и "выключили" Керченский мост: ГУР продолжает марафон кибератак в оккупированном Крыму

Пробка на мосту уже выросла в шесть раз

В Крыму продолжается марафон кибератак. После нападения на крупнейших интернет-провайдеров оккупированного полуострова, в четверг, 27 июня стало известно о масштабной атаке по серверам пропагандистских СМИ, операторам связи, системе регистрации и контроля движения по Керченскому мосту.

Источники "Телеграфа" в Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщили, что за кибератакой стоят их специ. Как отметил источник, киберспециалисты ГУР "выключили" в Крыму кассовые аппараты и движение по Керченскому мосту.

"Массированные DDos-атаки на интернет-провайдеров Крыма продолжаются второй день. Провайдерами проводятся работы по отражению атак. Возможны перебои в предоставлении услуг интернета", — заявила Юлия Килик, так называемая заместитель министра внутренней политики, информации и связи временно оккупированного. Крым.

Также, как сообщили в ГУР, продолжаются массовые фишинговые атаки на местных интернет-пользователей, отмечаются сбои в работе сервисов бухгалтерского учета, не работают кассовые аппараты в торговых точках Керчи и Севастополя.

В частности, массированная DDos-атака осуществляется на сайт пропагандистского "Керчь FM" и серверы оператора мобильной связи "Миранда-медиа". Именно этот оператор предоставляет магистральные каналы связи для колл-центра оккупационной администрации Севастополя, в результате чего номер единого контакт-центра прекратил работу.

В то же время в результате поражения системы регистрации и контроля движения возникла большая очередь из автомобилей, желающих проехать по Керченскому мосту. Только в течение часа пробка выросла в шесть раз и уже утром в очереди насчитывалось около трехсот машин.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, как ГУР засветилось рядом с Кремлем. К инциденту причастны две россиянки.