"Ложатся" один за другим: ГУР атаковало самый главный банк РФ, подробности

Провайдеры РФ также подвергаются кибер-ударам

Специалисты Главного управления разведки Украины (ГУР) во вторник, 29 июля, атаковали Центральный Банк России. Украинские хакеры уже неделю продолжают самую масштабную DDOS-атаку против российской интернет-инфраструктуры.

Об этом "Телеграфу" рассказал источник. Отмечается, что уже в 11:00 29 июля ресурсы российского центрального банка столкнулись с проблемами.

По данным источника, наблюдаются значительные перебои в работе онлайн-серверов, а некоторые функции вообще недоступны. В то же время в самом финансовом учреждении подтвердили факт кибер-удара и то, что его интенсивность растет.

В настоящее время атака еще продолжается и оценить ее последствия полностью невозможно, однако уже есть ощутимые результаты. К тому же, российские пользователи не могут воспользоваться онлайн-сервисами банка "Зенит" и Газпромбанка.

"Ситуацию усложняет и отсутствие стабильной интернет-связи, крупнейшие провайдеры телекоммуникационных услуг в РФ также подвергаются систематическим кибер-ударам. В частности атака осуществляется по провайдеру МТС, пользователи которого не могут полноценно воспользоваться услугами уже третьи сутки", — говорит источник.

Напомним, что с 23 июля хакеры ГУР атакуют российские сервисы, финансирующие вооруженную агрессию государства-террориста. В частности, пострадали: ВТБ-Банк, Альфа Банк, СебрБанк, Райффайзен банк, РСХБ Банк, Росбанк, Газпромбанк, Т-Банк, иБанк, банк "Дом. РФ" и Банк России.

Кроме этого, сбои фиксировались и в брокерских приложениях, банкоматах, российских соцсетях и мессенджерах, у интернет-провайдеров, национальных платежных системах.

Заметим, что Центральный банк Российской Федерации (Банк России) – это главный банк первого уровня. Он разрабатывает и реализует во взаимодействии с правительством РФ единую государственно-кредитную политику и наделен особыми полномочиями, в частности, правом эмиссии денежных знаков и регулирование деятельности других банков.

Ранее "Телеграф" писал, что российские провайдеры не могут оправиться от мощнейшей кибератаки ГУР.