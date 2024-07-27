Не банками єдиными: киберспециалисты ГУР хакнули российские банкоматы, детали

Получили доступ к огромной базе данных

Уже несколько дней продолжается беспрецедентная атака киберспециалистов ГУР МОУ по российскому банковскому сектору. Россияне не могут снять наличные в банках, где заблокированы онлайн-сервисы. Сегодня к финучреждениям присоединились брокерские приложения и банкоматы.

Об этом сообщили источники "Телеграфа". Отметили, что атака киберспециалистов ГУР МОУ по российскому банковскому сектору, задействованному в финансировании вооруженной агрессии РФ, продолжается уже несколько дней подряд и только набирает обороты.

После поражения онлайн-сервисов ведущих российских банков, интернет-провайдеров, соцсетей и национальных платежных систем, теперь подверглись атаке банкоматы.

Теперь пользователи ряда российских банков не могут снять наличные, так как при попытке воспользоваться банкоматом их дебетовые и кредитные карты сразу блокируются. Кроме того, киберспециалистам ГУР МОУ удалось получить доступ к большим объемам баз данных финансовых учреждений, на которых осуществляется атака.

К пораженным ВТБ-Банкам, Альфа Банку, СебрБанку, Райффайзен банку, РСХБ Банку, Росбанку, Газпромбанку, Т-Банку и иБанке добавился также российский банк "Дом.рф". Кроме того, заблокирована работа брокерского приложения "Т-инвестиции". Поскольку 26 июля РФ подняла ключевые ставки до 18%, невозможно осуществить какие-либо банковские операции из-за отсутствия доступа к сервисным услугам, что приводит к потере средств населением.

Напомним, масштабная кибератака против российского финсектора началась еще утром 23 июля. В результате удара прекратилась или значительно усложнилась работа платежных систем, мобильных приложений банков, личных кабинетов, системы оплаты услуг в общественном транспорте. Позже под удар попали популярные онлайн-мессенджеры, интернет-провайдеры и поставщики телекоммуникационных услуг, крупнейшие российские социальные сети, ряд приложений, связанных с предоставлением финансовых услуг.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что российские провайдеры не могут оправиться от кибератаки ГУР. По меньшей мере, 250 тысяч абонентов на временно оккупированных территориях Украины, и в Крыму также остались без связи в конце мая из-за масштабной кибератаки, осуществленной специалистами Главного управления разведки Министерства обороны (ГУР МО).