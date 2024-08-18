Путин умоляет о переговорах, а цель "СВО" достигнута: в Украине расшифровали заявления Лукашенко

В ЦПИ перевели слова самопровозглашенного диктатора Беларуси на человеческий язык

В Украине отреагировали на интервью Александра Лукашенко, которое он дал пропагандистскому телеканалу РФ. Последние заявления самопровозглашенного диктатора Беларуси свидетельствуют о том, что Владимир Путин умоляет Киев о переговорах. Лукашенко сигнализировал, что все цели так называемой "СВО" в Украине достигнуты.

Об этом написал на своей странице в Телеграмме руководитель центра противодействия дезинформации при СНБО. Он говорит, что перевел слова Лукашенко на человеческий язык.

"Если переводить все, что сказал Лукашенко на человеческий язык — это сигнал, что Путин уже умоляет о переговорах. Потому что в долгую речь Лукашенко заложено, что "цель СВО уже достигнута", — написал глава ЦПИ Андрей Коваленко.

Что говорил Лукашенко

В воскресенье 18 августа Александр Лукашенко заявил, что Киев может спровоцировать Москву на применение ядерного оружия. По словам самопровозглашенного президента, военная операция ВСУ в Курской области это эскалация и попытка подтолкнуть Россию на применение оружия, в том числе ядерного.

Он также заявил, что Украина уже "денацифицирована", а граждане якобы "ненавидят" президента Владимира Зеленского. Белорусский диктатор подчеркнул, что в Украине уже нет нациков.

"Нет там уже этих нациков. Украина денацифицирована. 70% жителей Украины сейчас ненавидят Зеленского", — заявил он.

Лукашенко снова повторил послание о переговорах между РФ и Украиной . Поскольку, по его мнению, в противном случае будет эскалация.

"Если не сесть за стол переговоров – будет эскалация. Она закончится уничтожением Украины", – запугал Лукашенко.

Напомним, что корреспондент Телеграфа Ян Доброносов побывал в Курской области России и пообщался с жителями Суджи. Они жалуются, что о войне по телевизору им мало что рассказывали, а на митинги против вторжения в Украину не выходили, потому что "никому не нужны". При этом так называемую "СВО" жители Курской области вроде бы не поддерживают. Детали читайте по ссылке.