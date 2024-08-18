"Нациков" уже нет", ядерка за Курск и наступление НАТО: Лукашенко выдал целую пачку новых "перлов"

Диктатор сказал собеседнику с пропагандистского канала о том, что происходит сейчас на границе и чего якобы опасается Беларусь

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко сделал ряд новых и резонансных высказываний насчет войны в Украине и опасений Беларуси. При этом он заявил, что в "Украине нет нацистов".

Эти и другие заявления беларусский диктатор сделал в интервью для программы "Вести недели" на телеканале "Россия-1". "Телеграф" собрал его различные высказывания в одну подборку.

В ходе интервью Лукашенко обсуждал разные темы. В частности, говорил о войне России с Украиной, о Западе "выражениями Путина", о "нацистах" в Украине, о ядреном оружии, НАТО и прочем другом.

"Граница заминирована как никогда"

Лукашенко рассказал своему собеседнику с пропагандистского канала, что происходит на границе и чего якобы опасается Беларусь.

— "Белорусско-украинская граница заминирована как никогда, ВСУ смогут пройти ее только с огромными потерями".

— "Оборона западной границы Белоруссии проработана Минском и Москвой, при необходимости этот план можно изменить на наступательный";

— "А лучше еще, чего они хотят, со стороны этих мерзких поляков, захватить Беларусь, и эту линию почти до Ленинграда вытянуть, как когда-то было, это их мечта",

"Россию толкают к применению ядерного оружия"

Беларусский диктатор решил также высказаться насчет возможного применения ядерного оружия, которым постоянно бряцает российский "президент" Владимир Путин

— "Опасность в том, что эскалация (вероятно, под эскалацией имеется в виду ситуация в Курской области РФ, — Ред.) со стороны Украины — это попытка толкнуть Россию на асимметричные действия, допустим, к применению ядерного оружия. Знаю точно, что на Украине были бы очень рады, если бы Россия применила, или мы, тактическое ядерное оружие".

"Нацистов в Украине нет, но…"

Лукашенко взялся разбираться, если ли в Украине нацисты, как говорит российская пропаганда, или все же нет. Диктатор больше склоняется ко второму варианту.

— "Нету там уже этих нациков. Денацифицирована Украина. Но есть несколько оголтелых нациков, которые там остались, но они уже не в тренде".

При этом он заявил, что якобы 70% украинцев ненавидят своего президента Владимира Зеленского, потому что он "обещал одно, а делает другое".

"Мирные переговоры"

— "Мирные переговоры по Украине нужно начинать с того, что было достигнуто в Стамбуле".

"Наступление НАТО"

— "Возможность "положить" Россию. Украина этого не сделает. А кто? Запад. НАТО. Мы должны это видеть, мы это видим с Президентом Путиным, что в это могут уже открыто включиться (вот просто даже не пряча это) натовские войска. Вот прямо соединениями войдут, — сказал глава государства. — Сейчас они оружие туда поставляют, наемников, бывших военных уже, чтобы они летали на F-16 там и так далее. Это уже есть. А вот операции спланировать и руками натовцев осуществить с территории Украины… А лучше еще, чего они хотят, со стороны этих мерзких поляков, руководителей Польши, захватить Беларусь, и эту линию почти до Ленинграда вытянуть, как когда-то было. Это их мечта".

— "Запад может открыто включиться в конфликт на Украине — "натовские войска вот прямо соединениями войдут".

Запад может открыто включиться в конфликт в Украине. Он считает, что "натовские войска прямо соединениями войдут".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что августе стало известно, что Беларусь направила танки к границе — в Мозырский и Гомельский районы.