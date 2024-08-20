"Германия уже заводила мир на край пропасти": Каспаров "уколол" Шольца насчет помощи Украине (фото)

Одно из сообщений оформлено в виде красноречивого фото

На фоне дискуссий в Германии о возможности приостановки или сокращения Берлином военной помощи Украине экс-чемпион мира по шахматам и оппозиционный политик Гарри Каспаров выступил с призывом. Он просит помочь Киеву.

Свое сообщение-призыв Каспаров опубликовал в таблоиде Bild, передает DW. Это сообщение оформлено в виде фото, на котором запечатлена пожилая женщина на свежей могиле. Вокруг нее на кладбище — множество украинских флагов.

"Германия однажды завела мир на край пропасти. Канцлер Шольц, не дайте этому повториться. Предоставьте Украине ту военную помощь, в которой она действительно нуждается", — сообщение Каспарова на фото с его подписью.

Кроме того, сообщение от Каспарова также появилось и в газете Welt. В разделе "Мнения" он пишет:

"В XX веке Германия причинила Европе безграничные страдания. В связи с этой историей на Берлине лежит особая ответственность за то, чтобы предотвратить еще одну подобную человеческую трагедию…Настало время, чтобы канцлер Олаф Шольц перед лицом неспровоцированного российского нападения на Украину предоставил Киеву все, что ему требуется для защиты своих граждан…

Время пришло: последние действия Украины в Курской области — с использованием немецкого оружия — это значимый, хотя и ограниченный успех".

Россию Владимира Путина Гарри Каспаров называет в своем комментарии "наиболее ощутимым проявлением фашистской угрозы в Европе с 1945 года".

Ранее "Телеграф" уже сообщал о том, что в Германии хотят сократить помощь Украине. Отмечалось, что крупнейшая экономика еврозоны избежала рецессии в начале года, однако ее рост оказался медленнее, чем ожидалось. Правительство Германии, как и Великобритании и Франции, вовсю пытается закрыть бюджетную дыру.

17 августа стало известно, что Федеральное правительство Германии намерено существенно изменить подход к финансированию военной помощи Украине.