"Німеччина вже заводила світ на край прірви": Каспаров "уколов" Шольца щодо допомоги Україні (фото)

Одне з повідомлень оформлене у вигляді промовистого фото

На тлі дискусій у Німеччині про можливість призупинення чи скорочення Берліном військової допомоги Україні ексчемпіон світу з шахів та опозиційний політик Гаррі Каспаров виступив із закликом. Він просить допомогти Києву.

Своє повідомлення-заклик Каспаров опублікував у таблоїді Bild, повідомляє DW. Це повідомлення оформлене у вигляді фото, на якому зафільмовано літню жінку на свіжій могилі. Навколо неї на цвинтарі безліч українських прапорів.

"Німеччина одного разу завела мир на край прірви. Канцлер Шольц, не дайте цьому повторитися. Надайте Україні ту військову допомогу, якої вона справді потребує", — повідомлення Каспарова на фото з його підписом.

Крім того, повідомлення від Каспарова також з’явилось і в газеті Welt. У розділі "Думки" він пише :

"У XX столітті Німеччина завдала Європі безмежних страждань. У зв’язку з цією історією на Берліні лежить особлива відповідальність за те, щоб запобігти ще одній подібній людській трагедії... Настав час, щоб канцлер Олаф Шольц перед неспровокованим російським нападом на Україну надав Києву все, що йому потрібно для захисту своїх громадян.

Час настав: останні дії України в Курській області — з використанням німецької зброї — це значний, хоч і обмежений успіх".

Росію Володимира Путіна Гаррі Каспаров називає у своєму коментарі "найбільш відчутним проявом фашистської загрози в Європі з 1945 року".

Раніше "Телеграф" вже повідомляв про те, що у Німеччині хочуть скоротити допомогу Україні. Зазначалося, що найбільша економіка єврозони уникла рецесії на початку року, проте її зростання виявилося повільнішим, ніж очікувалося. Уряд Німеччини, як і Великобританії та Франції, намагається закрити бюджетну діру.

17 серпня стало відомо, що Федеральний уряд Німеччини має намір суттєво змінити підхід до фінансування військової допомоги Україні.