Помощь Украине от США может закончиться: названы условие и сроки

Резкого изменения курса не будет

Если на выборах президента США победит кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп, может появиться конечная дата американской помощи Украине. Однако это не будет сделано сиюминутно.

Такое мнение в разговоре с "Телеграфом" высказал эксперт и управляющий директор Alliance for Securing Democracy при Немецком фонде Маршалла Дэвид Сальво: Станет ли избрание Трампа катастрофой для Украины? Интервью с американским экспертом

По его словам, он не ожидает мгновенных изменений в американской политике по отношению к Украине, если Трамп станет президентом США. Они могут произойти со временем.

"И политика может быть более тонкой, чем мы боимся. Мы боимся, что за ночь просто перестанет поступать военная помощь. Не уверен, что все будет столь черно-белым. Я действительно думаю: если Трамп победит, вероятнее всего, будет определенная конечная дата предоставления американской военной помощи Украине. Возможно, это произойдет не сразу, а через два-четыре года. Думаю, что это становится более правдоподобным сценарием", — отметил Сальво.

Между тем, как сообщал "Телеграф", кандидат в президенты США от демократов, вице-президент Камала Харрис опередила Трампа в четырех ключевых американских штатах из семи, согласно опросам. Именно эти штаты, вероятно, будут определяющими для результатов выборов.