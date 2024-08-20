Пять фамилий, которые давали наглым и хвастливым людям: смотрите, есть ли ваша в списке

Некоторые из этих родовых имен довольно распространены в Украине

Многие украинские фамилии говорят о характере наших предков, об их повадках, привычках и позитивных и негатичных качествах. К примеру, есть родовые имена, которые давали наглым и хвастливым людям.

Информация об этом была опубликована на странице "Общество "Краевед" им. Василия Ивановича Маслова г. Прилуки" в Facebook. Всего таких фамилий насчитывается пять.

Стоит отметить, что по звучанию этих родовых имен сразу сложно понять, что именно они могут означать.

Список фамилий, которые давали наглым и слишком хвастливым людям:

Гергуль;

Гергун;

Гергуленко;

Гергель;

Гергелюк.

Все эти фамилии происходят от архаического гергеля, имеющего значение "гусь". Изначально это было прозвище для хвастливого и наглого человека, которое со временем стало родовым именем.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, наши предки раньше давали определенные фамилии людям, которые отличались своей добротой. Эти люди всегда были готовы прийти на помощь другим в трудную минуту. Всего таких фамилий в Украине насчитывается 20, и многие из них довольно распространены в стране.