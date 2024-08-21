Никаких теперь подделок: в "Резерве+" появится функция проверки повестки, как это будет происходить

Для этого на повестках будет специальный код

В Украине пока не будут посылать электронные повестки, но военнообязанные смогут проверить достоверность бумажного формата с помощью "Резерв+".

Каждая повестка, предоставленная военнообязанному, резервисту или призывнику, будет иметь QR-код, который будет сканироваться в "Резерв+", чтобы он смог проверить достоверность бумажного документа. Но это не будут электронные повестки, как рассказала заместитель министра обороны Украины по цифровому развитию, цифровым трансформациям и цифровизации Екатерина Черногоренко в эфире телемарафона.

Она отмечает, что такое нововведение поможет сделать повестки "более культурными" и избежать подделок, ведь "Резерве+" уже более 3 миллионов пользователей.

"В ближайшее время мы запустим функцию повторного обновления данных, что дает возможность пользователям поддерживать актуальную информацию о себе в реестре военнообязанных, а также исправлять ошибки, если таковые были допущены во время первоначального обновления данных", — отметила Черногоренко.

После этого они планируют запустить онлайн-рекрутинг, автоматические отсрочки и постановку на учет, но для этого нужно время, как отмечает заместитель министра обороны.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, когда можно не явиться в ТЦК после вручения повестки.