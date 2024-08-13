Вы номер один для ТЦК: кто из украинцев сейчас может получить повестку в первую очередь

Существует ряд специалистов, на которых наблюдается повышенный спрос в армии

В Украине в очередной раз продлили действие мобилизации, а это означает, что многие граждане, как и раньше, будут получать повестки от ТЦК. При этом, некоторые категории военнообязанных могут быть более востребованны в армии, чем другие.

"Телеграф" рассказывает о том, кого в августе могут мобилизовать в первую очередь. Военное руководство страны отмечает, что прежде всего для доукомплектации армии нужны люди с боевым опытом.

Также, по состоянию на лето 2024 года, существует ряд специалистов, на которых наблюдается повышенный спрос в армии. Вероятно, у таких граждан выше шанс получить повестку в первую очередь.

По словам представителя МОУ Дмитрия Лазуткина, сейчас больше всего нуждается:

в операторах БПЛА;

айтишниках;

водителях;

стрелках;

разведчиках.

Напомним, ранее мы писали о том, где проходить ВВК, если работаешь в другом городе.

Также мы сообщали о том, какие обязанности будут иметь женщины после постановки на военный учет.