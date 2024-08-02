"У президента есть четкая позиция": будут ли в Украине электронные повестки

Президент, Рада и Минобороны в этом вопросе едины

В Украине продолжается обязательная мобилизация военнообязанных, получающих повестки в бумажном формате от работников территориального центра комплектования (ТЦК) или по почте. Однако вопрос, будут ли украинцам присылать электронные повестки до сих пор открыт.

Как отметил член парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в интервью OBOZ.UA, для этого нет юридических оснований.

"Но позиция президента, Министерства обороны, Верховной Рады, Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки – никаких повесток в электронном формате не должно быть", — говорит он.

Напомним, что для лиц, отказывающихся от повестки во время ее вручения, предусмотрено определенное наказание. Однако отказаться от нее можно и без каких-либо негативных юридических последствий. Это касается только лиц, исключенных из военного учета. Все дело в том, что у них нет никакой юридической и правовой связи с ТЦК.

Уже с августа уклонистам — тем, кто не обновил данные и проигнорировав повестку, могут выписать штраф от 17 000 до 25 500 гривен. Прогнозируется, что после 20 августа появятся первые штрафники.

Ранее "Телеграф" рассказывал о четырех случаях, когда можно не прийти в ТЦК по врученной повестке.