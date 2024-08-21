Жара ворвалась надолго? Известный синоптик рассказала, какой будет погода в Украине 22-24 августа

Она сообщила, когда спадет температура

В четверг, 22 августа, в большинстве регионов Украины ожидается сильная жара. Но 23 и 24 августа, когда страна отметит День Флага и День Независимости, жара в столице ослабнет.

Такой прогноз сделала синоптик Наталья Диденко. По ее словам, по всей Украине будет преобладать сухая погода, хотя на юге и на западе возможны локальные кратковременные грозовые дожди.

Особенно "горячо" будет на востоке, юге и в центральных областях, где температура поднимется до +33…+38 градусов тепла. В Сумской и Черниговской областях прогнозируется немного более мягкий, но все еще жаркий режим с +30…+34 градусов тепла.

В западных областях страны, а также в Житомирской, Киевской и Винницкой областях, жара немного спадет, и температура снизится до более комфортных +25…+29°C, а местами на западе даже до +23…+25 градусов тепла.

Погода в Киеве 23-24 августа

В Киеве в пятницу и субботу температура воздуха снизится до +25...+29 градусов тепла, с возможными подъемами до +30. Однако не стоит радоваться раньше времени: уже в воскресенье и понедельник столицу снова накроет волна жары. Температура снова поднимется до +35 и, возможно, даже выше.

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