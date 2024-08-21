Спека увірвалась надовго? Відома синоптикиня розповіла, якою буде погода в Україні 22-24 серпня

Вона повідомила, коли спаде температура

У четвер, 22 серпня, у більшості регіонів України очікується сильна спека. Але 23 та 24 серпня, коли країна святкуватиме День Прапору та День Незалежності, спека у столиці послабиться.

Такий прогноз зробила синоптикиня Наталка Діденко. За її словами, по всій Україні переважатиме суха погода, хоча на півдні та заході можливі локальні короткочасні грозові дощі.

Особливо "гаряче" буде на сході, півдні та в центральних областях, де температура підніметься до +33…+38 градусів тепла. На Сумщині та Чернігівщині прогнозується трохи м'якший, але все ще спекотний режим з +30…+34 градусів тепла.

У західних областях країни, а також на Житомирщині, Київщині та Вінниччині, спека трохи спаде, і температура знизиться до більш комфортних +25…+29°C, а місцями на заході навіть до +23…+25 градусів тепла.

Погода в Києві 23-24 серпня

У Києві в п’ятницю та суботу температура повітря знизиться до +25…+29 градусів тепла, з можливими підйомами до +30. Однак не варто радіти завчасно: вже в неділю та понеділок столицю знову накриє хвиля спеки. Температура знову підніметься до +35 і, можливо, навіть вище.

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