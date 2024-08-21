В более чем 200 стран мира: в "Укрпочте" анонсировали новую услугу для украинцев за границей

Инициатива существенно упростит процесс получения документов за границей

В "Укрпочте" анонсировали обновленный сервис по доставке документов по всему миру. Речь прежде всего о загранпаспортах, перевыпуск которых заказали граждане Украины. Услуга заработает с сентября.

Сообщение об этом появилось на официальном сайте "Укрпочты". Отмечается, что услуга стала возможна благодаря сотрудничеству с Министерством иностранных дел Украины.

"Используя технологию электронной марки с QR-кодом украинцы где-угодно смогут оплатить доставку загранпаспорта в личном кабинете на сайте Укрпочты. Единая цена доставки в любую страну мира будет составлять всего 6 долларов США и 10 грн НДС. Сейчас цена такой экспресс услуги составляет от 70 до 100+ долларов в зависимости от страны", — отметили в "Укрпочте".

"Укрпочта" обеспечит быструю доставку паспорта после того, как он будет изготовлен в Украине. Доставка будет осуществляться по адресу заграничного дипломатического учреждения Украины в стране, где заказывали данный паспорт. Подобная инициатива существенно упростит процесс получения паспортных документов за границей, подчеркнули в МИДе.

"Мы понимаем, что в условиях военного положения для миллионов наших граждан за границей важна быстрая и удобная коммуникация с государством… Благодаря договоренностям МИД и Укрпочты, украинцы за рубежом уже с сентября смогут получать оформленные в Украине загранпаспорта быстро, значительно дешевле и по упрощенной процедурой", — заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Также в "Укрпочте" напомнили, что они, как член Всемирного почтового союза, могут доставлять документы и посылки в более чем 230 стран и территорий мира.

К слову, ранее "Телеграф" сообщал о том, что у "Укрпочты" появилась новая услуга. Да, с 5 июня компания запустила оплату тары для отправки получателем во всех отделениях.