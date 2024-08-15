Более 40 миллионов на одежду и не только: "Укрпочта" объявила интересные тендеры

Тендеры государственной компании не в первый раз вызывают интерес

Среди государственных закупок и тендеров часто встречаются предложения, которые вызывают по меньшей мере удивление. В этот раз отличилась "Укрпочта".

Государственное акционерное общество планирует потратить около 41 миллиона гривен на свитшоты и рекламу. Об этом свидетельствуют данные с сайта электронной системы публичных закупок Prozorro.

В частности, 7 августа "Укрпочта" объявила тендер на услуги по размещению рекламы компании на телевидении. На это планируется потратить 24 миллиона гривен. Победитель должен подготовить две рекламные кампании на украинских телеканалах.

Также компания объявила тендер на изготовление корпоративных свитшотов. На это планируют потратить 17 миллионов гривен.

Как отмечается в тендерной документации, победитель должен изготовить 27 тысяч свитшотов размерами от XS до 4XL. Это должен быть унисекс свитшот прямого силуэта с длинными вшивными рукавами и уплотнительными накладками в районе локтевого сустава с округлой вшивной горловиной, вшивными манжетами и уплотненными плечевыми швами. Низ свитшота должен регулироваться с помощью цельнокроеной кулиски, в которую вставлена эластичная тесьма с фиксатором на два отверстия.

Свитшоты должны быть изготовлены из черной ткани, содержащей не менее 65% хлопка и не более 35% полиэстера. На свитшотах должен быть логотип "Укрпочты", расположенный на уровне груди.

Напомним, "Укрпочта" показала новую марку, вероятно, выпущенную по спецзаказу. На ней — военный с опознавательными знаками в виде синего скотча, который используют украинские военные, а перед ним на коленях молодые ребята в российской военной форме, вероятно, пленные.