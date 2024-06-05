"Укрпочта" сообщила о новой услуге: о чем речь и как воспользоваться

Клиентам также пообещали, что вскоре сроки доставки посылок сократят

Украинский национальный почтовый оператор "Укрпочта" запустила новую услугу. Начиная с 5 июня, компания запускает оплату тары для отправки получателем во всех отделениях.

Об этом сообщил гендиректор АТ "Укрпошта" Игорь Смилянский. О нововведении он подробно рассказал в своем Telegram .

Теперь клиентам не придется отдельно покупать коробки или пакеты.

"Так что с сегодняшнего дня такая услуга становится доступной во всех отделениях Укрпочты. Отправляйте с нами и выбирайте кто, где, когда и за что платит", — отметил Смилянский.

Кроме того, он пообещал, что вскоре сроки доставки посылок сократят. Клиенты "Укрпочты" смогут забирать посылку уже на следующий день.

В мае компания заявила, будет выставить незатребованные посылки на аукцион. Речь идет о тех посылках, которые шесть месяцев лежали на складах и не были забраны ни клиентом, ни отправителем.

Там добавили, что аналогичный подход практикуют другие почтовые операторы в разных странах мира. Среди них Amazon, USPS, FedEx, Royal Mail и многие другие.

Ранее "Телеграф" рассказал своим читателям, что "Укрпочта" намерена потратить более 45 млн грн на СМС-сообщения на мобильные телефоны граждан, а также сообщения в Viber. Подобные закупки компания проводит регулярно, но в данном случае замечен интересный момент.