У понад 200 країн світу: в "Укрпошті" анонсували нову послугу для українців за кордоном

Ініціатива суттєво спростить процес отримання документів за кордоном

В "Укрпошті" анонсували оновлений сервіс з доставки документів по всьому світові. Мова передусім про закордонні паспорти, перевипуск яких замовили громадяни України. Послуга запрацює з вересня.

Повідомлення про це з’явилося на офіційному сайті "Укрпошти". Зазначається, що послуга стала можливою завдяки співпраці з Міністерством закордонних справ України.

"Використовуючи технологію електронної марки з QR-кодом українці деінде зможуть оплатити доставку закордонного паспорту в особистому кабінеті на сайті Укрпошти. Єдина ціна доставки у будь-яку країну світу складатиме всього 6 доларів США та 10 грн ПДВ. Наразі ціна такої експрес послуги складає від 70 до 100+ доларів залежно від країни", — зауважили в "Укрпошті".

"Укрпошта" забезпечить швидку доставку паспорта, після того, як його буде виготовлено в Україні. Доставка здійснюватиметься на адресу закордонної дипломатичної установи України в країні, де замовляли даний паспорт. Подібна ініціатива суттєво спростить процес отримання паспортних документів за кордоном, підкреслили у МЗС.

"Ми розуміємо, що в умовах воєнного стану для мільйонів наших громадян за кордоном важлива швидка та зручна комунікація з державою… Завдяки домовленостям МЗС та Укрпошти, українці за кордоном вже з вересня зможуть отримувати оформлені в Україні закордонні паспорти швидко, за значно нижчою ціною та простішою процедурою", — заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Також в "Укрпошті" нагадали, що вони, як член Всесвітнього поштового союзу мають змогу доставляти документи та посилки у понад 230 країн та територій світу.

До слова, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що в "Укрпошти" з’явилася нова послуга. Так, з 5 червня компанія запустила оплату тари для відправки одержувачем у всіх відділеннях.