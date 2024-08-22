Попадает в скандалы даже после своей пропажи: где сейчас экс-глава НБУ Гонтарева и как выглядит (фото)

Уже несколько Гонтарева живет за границей и возвращаться в Украину пока не планирует

Бывшая глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева пропала из медийного пространства, поскольку строит свою карьеру за рубежом. Но не так давно, она подвергла резкой публичной критике работу своих преемников во время войны, спровоцировав новый скандал.

"Телеграф" решил выяснить, где сейчас находится Валерия Гонтарева и чем занимается. Также мы вспомнили в каких скандалах она фигурировала ранее.

Где сейчас экс-глава Нацбанка Валерия Гонтарева и что делает

Должность главы НБУ Валерия Гонтарева заняла в июле 2014 года и под ее руководством финансовый регулятор государства пережил ряд значительных реформ. Самой важной из них стала "чистка" банковского рынка. Эксперты отметили, что эти реформы были очень болезненны для страны, но при этом, имели большое значение для украинской экономики, поскольку Гонтарева "встряхнула" банковскую систему и подняла вверх очень серьезные проблемы.

Валерия Гонтарева, Фото: НБУ

Но при этом действия главы НБУ поддавались критике, в прошлом неоднократно звучали требования об ее отставке. Недовольны работой Гонтаревой были депутаты из финансового комитета парламента и лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко. Ее обвиняли в девальвации гривны и слишком жесткой позиции по чистке банковского рынка. Валерия Гонтарева была в эпицентре скандала в связи с приватизацией "ПриватБанка". Но претензии к ней предъявляли и националистические партии, обвиняв в том, что она поддерживает российский бизнес в Украине.

Более того, в 2016 году Гонтареву обвинили в содействии выведению $1,5 млрд "средств Януковича". Она заявила, что не причастна к этому, назвав подобные заявления "ерундой". Через год Валерия Гонтарева официально подала в отставку, а в 2018 году переехала жить в Лондон.

Сейчас экс-глава Нацбанка продолжает жить в столице Великобритании и работает в Институте глобальных отношений при Школе государственной политики в Лондонской школе экономики. В 2019 году издание Financial Times включило ее в список самых влиятельных женщин в мире. Помимо карьеры, она увлекается еще искусством, в частности пишет картины.

Валерия Гонтарева переехала жить в Лондон, Фото: NV

В 2022 году она выставила на аукционе свою картину под названием "Проклятая война". На полотне изображена девочка в разбитом скафандре. Гонтарева отметила, что с помощью картины хотела изобразить страдания детей из-за войны, а также угрозу ядерного удара. Стартовая цена картины была 5 тысяч долларов, деньги Гонтарева сказала, что отправит ВСУ.

Картина Гонтаревой "Проклятая война", Фото: forbes

Скандал с НБУ

Спустя несколько лет молчания, весной этого года Валерия Гонтарева публично начала критиковать нынешнее руководство НБУ во время войны, заявив, в частности, что из-за политики сдерживания курса Украина недополучила 200 млрд гривен. Экс-глава НБУ озвучила несколько претензий к руководству финансового регулятора, подчеркнув запоздавшую валютную либерализацию и несмелую политику по учетной ставке. В Нацбанке сразу опубликовали ответ, назвав обвинения Гонтаревой "непрофессиональными и надуманными".

Валерия Гонтарева раскритиковала руководство Нацбанка, Фото: НБУ

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