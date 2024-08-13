Много лет живет в тени Юлии Тимошенко: как выглядит муж нардепки, сколько ему лет и чем он занимается

Оказывается Юлия Тимошенко уже 45 лет в браке с мужем Александром

Юлию Тимошенко, которая сегодня, 27 ноября, отмечает 65-й день рождения, называют настоящим ветераном украинской политики. Она начала свою политическую деятельность в начале 2000-х годов и до сих пор является действующим народным депутатом Украины. А вот о ее муже Александре, который "обеспечивает семью", пока Юлия Владимировна занимается политикой, известно не так много.

"Телеграф" решил выяснить, как выглядит и чем занимается Александр Тимошенко, который много лет остается в тени публичной жены-политика.

Фото: Getty Images

Александр Тимошенко — что о нем известно

Александр и Юлия Тимошенко поженились в 1979 году, когда будущая политик только закончила школу и поступила в университет в Днепре на экономический факультет. И вот уже 45 лет они вместе — она строит политическую карьеру, а ее 64-летний муж — бизнесмен.

Как оказалось, Александр Тимошенко в 2012 году получил политическое убежище в Чехии, где много лет ведет бизнес. Деятельность Тимошенко в Чехии не раз става предметом журналистских расследований, однако до правоохранительных расследований это не доходило. Также в прессе есть информация, что Александр Тимошенко имеет бизнес, зарегистрированный в Эстонии.

Фото: Getty Images

В своих публичных заявлениях Юлия Тимошенко высказывалась, что она не ведет ни какие бизнесы, а занимается политикой. А вот семью обеспечивает ее муж-бизнесмен. Судя по декларациям, семья Тимошенко живет весьма скромно, у них нет даже собственной недвижимости, а живут в арендованной.

Юлия Тимошенко редко появляется на людях вместе с мужем — он предпочитает оставаться в тени, быть не публичным и не часто дает интервью. Известно, что в семье Александра и Юлии Тимошенко в 1980 году родилась дочь Евгения, которая также не является публичной особой. Хотя на семейных фото в соцсетях Юлии Владимировны время от времени светятся и муж, и дочь, и внучка.

