"Пофиг, какой у нас рейтинг": экономист объяснил, почему триллионный госдолг Украины – это не страшно

Госдолг Украины уже приближается к 100 процентам от ВВП страны

Госдолг Украины продолжает стремительно расти после начала полномасштабного вторжения. По состоянию на конец июля 2024 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины уже составляет 6,2 триллиона гривен, однако, по мнению экспертов, на самом деле это не так страшно.

Об этом говорится в выпуске "Украинцы увеличивают ВВП Польши. НБУ вводит серьезные ограничения. Государственный Долг скоро превысит ВВП" передачи "Телеграф Про Гроші" с Денисом Безлюдько и Александром Крамаренко.

Они напомнили, что за год эта сумма выросла на полтора триллиона и уже приближается к 100 процентам от ВВП страны.

"По моим подсчетам, по итогам 2024 года, у нас будет номинальный ВВП приблизительно 7 триллионов", — подсчитал экономист Крамаренко.

Однако по мнению Безлюдько, не все так страшно по нескольким причинам:

"Мы избежали дефолта. Минфин таки договорился с коммерческими владельцами внешних облигаций. Если брать распределение госдолга, то выходит, что 70 процентов — это внешний, 30 процентов — внутренний. И что хорошо: 54 процента долга — международные финансовые учреждения по типу МВФ и правительства иностранных государств. Эти деньги дешевле, чем коммерческие", — считает Безлюдько.

Экономист Крамаренко в свою очередь согласился с мнением своего коллеги и объяснил, почему истерики вокруг госдолга Украины, по его мнению, нецелесообразны.

"Самый сложный долг, по которому мы избежали дефолта, составляет 16 процентов от общей суммы госдолга. Это часть долга, которая является коммерционной. Она недешёвая. Однако прикол в том, что он очень влияет на наши рейтинги. Например, когда Минфин договорился о реструктуризации долга, рейтинговые агентства должны были что-то сделать. Они сделали — понизили нам рейтинг до преддефолтного. Но это формальная бюрократия.

И пока там истерят так называемые эксперты о том, что у нас дефолт, все страшно, мы умрем, я хочу напомнить, что после начала войны мы не привлекаем деньги на открытом рынке. Мы не берем взаймы у частных кредиторов. Поэтому нам абсолютно пофиг до конца войны, какой там будет рейтинг и что там будет. После этого, после победы, рейтинги будут точно просмотрены. А самое главное, что значительная часть этого долга не будет выплачены деньгами украинских налогоплательщиков", — объяснил он.

Напомним, ранее мы писали о том, насколько критичны цифры госдолга Украины.