Потрапляє у скандали навіть після свого зникнення: де зараз ексголова НБУ Гонтарева і як виглядає (фото)

Вже кілька років Гонтарева живе за кордоном і повертатися до України поки що не планує

Колишня голова Нацбанку України Валерія Гонтарева зникла з медійного простору, оскільки будує свою кар’єру за кордоном. Але нещодавно вона піддала різкій публічній критиці роботу своїх наступників під час війни, спровокувавши новий скандал.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, де зараз перебуває Валерія Гонтарева та чим займається. Також ми згадали у яких скандалах вона фігурувала раніше.

Де зараз ексголоваНацбанку Валерія Гонтарева та чим займається

Посаду голови НБУ Валерія Гонтарева зайняла у липні 2014 року і під її керівництвом фінансовий регулятор держави пережив низку значних реформ. Найважливішою з них стала "чистка" банківського ринку. Експерти зазначили, що ці реформи були дуже болючі для країни, але при цьому мали велике значення для української економіки, оскільки Гонтарева "струсила" банківську систему і підняла вгору дуже серйозні проблеми.

Валерія Гонтарева, Фото: НБУ

Але при цьому дії голови НБУ піддавалися критиці, у минулому неодноразово звучали вимоги щодо її відставки. Незадоволені роботою Гонтаревої були депутати з фінансового комітету парламенту та лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко. Її звинувачували в девальвації гривні та надто жорсткій позиції щодо чищення банківського ринку. Валерія Гонтарева була в епіцентрі скандалу у зв’язку із приватизацією "ПриватБанку". Але претензії до неї висували й націоналістичні партії, звинувачуючи в тому, що вона підтримує російський бізнес в Україні.

Щобільше, у 2016 році Гонтареву звинуватили у сприянні виведенню $1,5 млрд "коштів Януковича". Вона заявила, що не причетна до цього, назвавши подібні заяви "дурницею". Через рік Валерія Гонтарева офіційно подала у відставку, а 2018 року переїхала жити до Лондона.

Наразі ексглава Нацбанку продовжує жити у столиці Великобританії та працює в Інституті глобальних відносин при Школі державної політики у Лондонській школі економіки. У 2019 році видання Financial Times включило її до списку найвпливовіших жінок у світі. Крім кар’єри вона захоплюється ще мистецтвом, зокрема пише картини.

Валерія Гонтарева переїхала жити до Лондона, Фото: NV

У 2022 році вона виставила на аукціоні свою картину під назвою "Клята війна". На полотні зображено дівчинку в розбитому скафандрі. Гонтарева зазначила, що за допомогою картини хотіла зобразити страждання дітей через війну, а також загрозу ядерного удару. Стартова ціна картини була 5 тисяч доларів, гроші Гонтарева сказала, що відправить ЗСУ.

Картина Гонтаревої "Клята війна", Фото: forbes

Скандал із НБУ

Через кілька років мовчання, навесні цього року Валерія Гонтарева публічно почала критикувати нинішнє керівництво НБУ під час війни, заявивши, зокрема, що через політику заборони курсу Україна недоотримала 200 млрд гривень. Ексголова НБУ озвучила кілька претензій до керівництва фінансового регулятора, підкресливши пізню валютну лібералізацію і несміливу політику по обліковій ставці. У Нацбанку одразу опублікували відповідь, назвавши звинувачення Гонтаревої "непрофесійними та надуманими".

Валерія Гонтарева розкритикувала керівництво Нацбанку, Фото: НБУ

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