Усик, Харлан, генерал СБУ и другие: Зеленский вручил почетные награды ко Дню Независимости (фото)

Специальная награда ко Дню Независимости была утверждена еще три года назад

Президент Украины Владимир Зеленский вручил награды украинским спортсменам и деятелям культуры по случаю предстоящего Дня Независимости Украины. Глава государства вручил им спецнаграду "Национальная легенда Украины".

Видео торжественной церемонии Зеленский опубликовал в своем Telegram-канале. На церемонии также присутствовала его супруга Елена Зеленская, сказано на сайте ОП.

"Для меня честь сегодня наградить настоящие легенды Украины. Мы прославляем всех тех, кто усиливает наших воинов, усиливает их каждый день и вдохновляет. Это люди, прославляющие Украину, укрепляя нашу оборону и вдохновляя всех граждан Украины", — сказал Владимир Зеленский.

Глава государства в своей речи отметил, что впереди у нашей страны еще много испытаний, но также впереди нас ждет справедливая победа. Он поблагодарил всех присутствующих за их вклад в развитие нашей страны и подчеркнул, что счастлив жить в одно время с "настоящими легендами Украины".

Награды от президента получили 11 человек:

Нина Матвиенко — певица и Герой Украины (посмертно). Награду получила ее дочь Антонина Матвиенко

Говард Баффет — филантроп, бизнесмен, меценат из США и друг Украины

Александр Дубовик — живописец и монументалист

Олег Коростелев — гендиректор и генеральный конструктор ГП "Государственное Киевское конструкторское бюро "Луч", Герой Украины

Иван Лукашевич, позывной "Хантер" — бригадный генерал военной контрразведки СБУ, идеолог создания морских дронов Sea Baby и разработчик снайперской винтовки "Властелин горизонта".

Игорь Поклад — композитор, народный артист и Герой Украины

Александр Усик — боксер и абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе

Ольга Харлан — самая титулованная украинская спортсменка: двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях, шестикратная чемпионка мира и восьмикратная чемпионка Европы.

Виталий Хмель — торакальный хирург, который с начала полномасштабной войны провел больше 100 операций раненым военным

Ирина Юрченко — проводница "Укрзализныци", которая неделями работала на эвакуационных рейсах, и мама легендарного фотографа с "Азовстали" Дмитрия Козацкого с позывным "Орест"

Сергей Параджанов — украинский и армянский кинорежиссер и сценарист (посмертно)

Напомним, что награда "Национальная легенда Украины" была утверждена еще в 2021 году специально ко Дню Независимости. Ее ежегодно отмечают людей, которые внесли большой вклад в развитие Украины: ее защиту, развитие культуры, искусства и других отраслей, а также за активную благотворительную и общественную деятельность.

Также "Телеграф" сообщал, что Владимир Зеленский посетил границу с Курской областью РФ. Это произошло впервые с момента, как ВСУ начали свое наступление.