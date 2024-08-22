Усик, Харлан, генерал СБУ та інші: Зеленський вручив почесні нагороди до Дня Незалежності (фото)

Спеціальну нагороду до Дня Незалежності було затверджено ще три роки тому

Президент України Володимир Зеленський вручив нагороди українським спортсменам та діячам культури з нагоди Дня Незалежності України. Глава держави вручив їм спецнагороду "Національна легенда України".

Відео урочистої церемонії Зеленський опублікував у своєму Telegram-каналі. На церемонії також була його дружина Олена Зеленська, сказано на сайті ОП.

"Для мене честь сьогодні нагородити справжні легенди України. Ми прославляємо всіх тих, хто посилює наших воїнів, посилює їх щодня та надихає. Це люди, які прославляють Україну, зміцнюючи нашу оборону та надихаючи всіх громадян України", — сказав Володимир Зеленський.

Глава держави у своїй промові зазначив, що попереду у нашої країни ще багато випробувань, але також попереду на нас чекає справедлива перемога. Він подякував усім присутнім за їхній внесок у розвиток нашої країни та підкреслив, що щасливий жити одночасно зі "справжніми легендами України".

Нагороди від президента отримали 11 осіб:

Ніна Матвієнко — співачка та Герой України (посмертно). Нагороду отримала її донька Антоніна Матвієнко

Говард Баффет — філантроп, бізнесмен, меценат зі США та друг України

Олександр Дубовик — живописець і монументаліст

Олег Коростельов — гендиректор та генеральний конструктор ДП "Державне Київське конструкторське бюро "Промінь", Герой України

Іван Лукашевич, позивний "Хантер" — бригадний генерал військової контррозвідки СБУ, ідеолог створення морських дронів Sea Baby та розробник снайперської гвинтівки "Володар горизонту".

Ігор Поклад — композитор, народний артист та Герой України

Олександр Усик — боксер і абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі

Ольга Харлан — найтитулованіша українська спортсменка: дворазова олімпійська чемпіонка з фехтування на шаблях, шестиразова чемпіонка світу та восьмиразова чемпіонка Європи.

Віталій Хмель — торакальний хірург, який з початку повномасштабної війни провів понад 100 операцій пораненим військовим

Ірина Юрченко — провідниця "Укрзалізниці", яка працювала тижнями на евакуаційних рейсах, і мама легендарного фотографа з "Азовсталі" Дмитра Козацького з позивним "Орест"

Сергій Параджанов – український та вірменський кінорежисер та сценарист (посмертно)

Нагадаємо, що нагороду "Національну легенду України" було затверджено ще 2021 року спеціально до Дня Незалежності. Її щорічно відзначають людей, які зробили великий внесок у розвиток України: її захист, розвиток культури, мистецтва та інших галузей, а також активну благодійну та громадську діяльність.

Також "Телеграф" повідомляв, що Володимир Зеленський відвідав кордон із Курською областю РФ. Це сталося вперше з моменту, як ЗСУ розпочали свій наступ.