"Будем укреплять Украину": Зеленский отреагировал на принятие закона "о запрете УПЦ МП"

Глава государства еще должен подписать этот документ

Президент Владимир Зеленский прокомментировал принятие Верховной Радой закона о запрещении деятельности религиозных организаций, связанных с Россией. Он отметил работу парламента.

Об этом глава государства заявил в своем традиционном обращении к украинцам. По словам Зеленского, он уже ожидает соответствующий документ от ВР.

"Принят закон о нашей духовной независимости. Это то, о чем мы говорили с членами Совета церквей и религиозных организаций. И на днях буду говорить с представителями Вселенского Патриарха Варфоломея. Будем и дальше укреплять Украину, наше общество", — заявил президент.

Напомним, во вторник, 20 августа, Верховная Рада Украины приняла в целом доработанный законопроект о запрете на территории Украины деятельности религиозных организаций, связанных с Россией. Документ вступает в силу через 30 дней со дня опубликования.

Ранее "Телеграф" объяснял, что этот закон не является прямым запретом УПЦ МП. Действительно, закон может сделать невозможным деятельность УПЦ МП, а соответственно и "закрыть" храмы, однако прежде всего его нормы направлены против РПЦ в Украине.

Также закон запрещает деятельность церквей, связанных с РФ. Однако законодатели дают этим общинам 9 месяцев на то, чтобы разорвать связи с РПЦ и доказать это.