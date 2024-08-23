Укр

Оккупированной ЗАЭС снова грозит блекаут? На станции отключилось резервное питание

Автор
Ангелина Тараненко Ангелина Тараненко
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Оккупированной ЗАЭС снова грозит блекаут? На станции отключилось резервное питание Новость обновлена 23 августа 2024, 11:03

Собственные нужды АЭС сейчас поддерживает только одна линия

На Запорожской АЭС, которая уже более двух лет оккупирована российскими войсками, в пятницу, 23 августа, была отключена высоковольтная линия энергоснабжения 330 кВ "Ферросплавная -1". Инцидент произошел якобы из-за действий автоматики.

Сообщение об этом появилось в российском канале "ЗАЭС. Официально", подчиняющемся "Росатому". Собственные нужды АЭС поддерживает линия 750 кВ "Днепровская".

"Напомним, сейчас все блоки Запорожской АЭС остановлены и находятся в состоянии "холодной остановки". Оборудование обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности", — пишут оккупанты и уверяют, что нарушений условий безопасности не зафиксировано.

"Радиационный фон на станции и прилегающей территории без изменений и находится на уровне, который соответствует нормальной эксплуатации энергоблоков и не превышает природные значения", — добавили в оккупационном руководстве станции.

В настоящее время ЗАЭС получает электроэнергию для обеспечения собственных нужд с правого берега Днепра, остающегося под контролем Украины. Обеспечение обеспечивается двумя линиями: основной 750 кВ "Днепровская" и резервной — 330 кВ "Ферросплавная -1". Учитывая, что резервная линия по неизвестным причинам была отключена, сейчас ЗАЭС обеспечивает свои потребности только через основную ветвь.

На карте Texty.org изображены обе линии: "Днепровская" обозначена синим цветом, "Ферросплавная -1" — бирюзовым.

Напомним, ЗАЭС была оккупирована войсками РФ в марте 2022 года. В настоящее время станция бездействует и зависит от внешнего энергопитания для поддержания стабильности и безопасности реакторов. Это крупнейшая атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не производит электроэнергию с 11 сентября 2022 г. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодной остановки.

К слову, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что возле Запорожской АЭС из-за обстрелов был уничтожен важный объект. Российские оккупанты разрушили станцию внешнего радиационного мониторинга станции.

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#ЗАЭС #Атомная электростанция