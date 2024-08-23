Окупованій ЗАЕС знову загрожує блекаут? На станції відключилося резервне живлення

Власні потреби АЕС нині підтримує лише одна лінія

На Запорізькій АЕС, яка вже понад два роки окупована російськими військами, у п’ятницю, 23 серпня, було відключено високовольтну лінію енергопостачання 330 кВ "Феросплавна -1". Інцидент стався нібито через дію автоматики.

Повідомлення про це з’явилося у російському каналі "ЗАЭС. Официально", який підпорядковується "Росатому". Власні потреби АЕС нині підтримує лінія 750 кВ "Дніпровська".

"Нагадаємо, зараз всі блоки Запорізької АЕС зупинені і перебувають у стані "холодної зупинки". Обладнання обслуговується відповідно до всіх необхідних регламентів при суворому контролі норм радіаційної безпеки", — пишуть окупанти та запевняють, що порушень умов безпеки не зафіксовано.

"Радіаційний фон на станції та прилеглій території без змін і знаходиться на рівні, що відповідає нормальній експлуатації енергоблоків та не перевищує природних фонових природних значень", — додали в окупаційному керівництві станції.

Нині ЗАЕС отримує електроенергію для забезпечення власних потреб з правого берега Дніпра, який залишається під контролем України. Забезпечення забезпечується двома лініями: основною 750 кВ "Дніпровська" та резервною — 330 кВ "Феросплавна -1". Враховуючи, що резервна лінія з невідомих причин була відключена, нині ЗАЕС забезпечує свої потреби лише через основну гілку.

На мапі Texty.org зображено обидві лінії: "Дніпровська" позначена синім кольором, "Феросплавна -1" — бірюзовим.

Нагадаємо, ЗАЕС була окупована військами РФ у березні 2022 року. Наразі станція бездіяльна і залежить від зовнішнього енергоживлення для підтримання стабільності та безпеки її реакторів. Це найбільша атомна станція у Європі, має шість енергоблоків ВВЕР-1000. Станція не виробляє електроенергію з 11 вересня 2022 року. Усі шість реакторів ЗАЕС перебувають у режимі холодного зупинки.

До слова, раніше "Телеграф" розповідав про те, що біля Запорізької АЕС через обстріл було знищено важливий об'єкт. Російські окупанти зруйнували станцію зовнішнього радіаційного моніторингу станції.