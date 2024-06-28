Возле Запорожской АЭС из-за обстрела уничтожен важный объект: в МАГАТЭ объяснили, чем это опасно

Это уже не первый подобный случай

На этой неделе оккупированная российскими войсками Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) сообщила Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), что в результате обстрела и пожара была разрушена станция внешнего радиационного мониторинга. Это снизило эффективность внешней возможности выявлять и измерять любые радиоактивные выбросы во время чрезвычайной ситуации.

Об этом сообщил генеральный директор МАГАТЭ Мариано Гросси. Отмечается, что эта станция мониторинга расположена примерно в 16 километрах юго-западнее АЭС.

Связь с ней была потеряна в понедельник, 24 июня. Из-за ситуации с безопасностью команда не смогла получить доступ к месту, чтобы подтвердить повреждение.

В МАГАТЭ напомнили, что с начала 2022 года несколько станций радиационного мониторинга в 30-километровой зоне вокруг ЗАЭС не работали разные периоды времени из-за повреждений, полученных в результате боевых действий. Четыре станции из 14, работавшие до полномасштабного вторжения России, сейчас не работают.

Последний инцидент произошел лишь спустя несколько дней после 16-часового исчезновения электроэнергии в соседнем городе Энергодар, где проживает большинство персонала ЗАЭС. Это привело к временной остановке работы некоторых станций радиологического мониторинга окружающей среды.

"Функционирование внешнего оборудования радиационного мониторинга является важной частью ядерной безопасности во всем мире. Эти системы важны для непрерывного мониторинга уровней радиации и, в случае чрезвычайной ситуации, для быстрой оценки текущего и потенциального радиологического воздействия и того, какие защитные меры могут потребоваться", – подчеркнул Гросси.

В то же время он отметил, что потеря одной станции радиационного мониторинга не имеет прямого влияния на безопасность на ЗАЭС. Но, по словам гендиректора МАГАТЭ, она является частью непрерывной эрозии ряда мер безопасности во время войны, которая "остается источником глубокой обеспокоенности".

Напомним, ранее Гросси заявил, что на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), на которой в мае произошел полублэкаут, нарушены все основы ядерной безопасности. Ситуация остается нестабильной и сложной.