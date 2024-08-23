Украина-2035. Что ждет нас после Победы? (антиутопия Михаила Кухара)

"Репортаж специального корреспондента Figaro Michel Париж. 24 августа 2035 года. Париж – Киев – Кишинев.

Часть 1. Киев

10 лет назад, когда наконец-то закончилась российско-украинская война, как ее сейчас называют, Последняя война текущего века на Европейском континенте, ожидания по поводу экономического будущего Украины были не просто завышенными, они были чрезвычайно высоки!

Даже сегодня, когда мы смотрим на все это с расстояния 10 лет, в мире не утихают споры: считать ли послевоенное десятилетие "украинским экономическим чудом", как его называет европейская пресса, или "спринтерским забегом с гирями на ногах", как его называет нынешний неолиберальный президент Америки Марк Рубио. И нам крайне важно не упустить суть в привлекательной картине очевидных достижений этой героической страны, защитившей Европу от "последнего диктатора века" Владимира Путина. И понять, почему половина экономистов так любят "украинское чудо", а другая половина так жестоко критикуют модель ее послевоенного развития.

Чтобы разобраться в этом, разрешите напомнить вам основные исторические факты.

2025 год. После неожиданной смерти российского диктатора Владимира Путина и вызванного этим хаоса власти в Кремле, Российская оккупационная армия стала хаотично отступать с украинских территорий. Эпохальных событий того года хватило бы на целое десятилетие: Украина возвращает свои земли в исторических границах, признанных ООН, фактически без тяжелых боев – войска противника сдаются или убегают, потеряв мотивацию к продолжению боевых действий.

Так видит Путина в гробу искусственный интеллект, фото сгенерированное

В российском гарнизоне, базирующемся в Приднестровье, когда-то оккупированной Россией части Молдовы, вспыхивает бунт военнослужащих, этнических украинцев из Бессарабии. И Молдова мирно возвращает контроль над своей территорией. 30 лет до этого субсидированный Россией непризнанный анклав, состоящий из полоски земли, зажатой между Украиной и Молдовой, получает долгожданную свободу и международное признание в рамках Молдовы.

В Минске, столице Беларуси, на этот раз не сотни тысяч, как в 2020 году, а миллионы людей выходят на улицы, чтобы провозгласить новое, независимое от России демократическое государство, которое, как и Украина, стремится стать частью Европы. Полицейское сопротивление оказывается сломанным после того, как армия, не желающая воевать за тогдашнее пророссийское правительство, переходит на сторону протестующих.

Протесты в Беларуси, сгенерировано ИИ

Европа и Америка, желая поддержать и отблагодарить Украину за то, как она героически защитила континент от российской агрессии, выделяет ей 5-летнюю программу Восстановления и Развития в размере 300 млрд евро. Еще 300 млрд российских золотовалютных резервов, арестованных на Западе еще в начале войны в 2022 году, до конца 2025 года поступают на счета Национального банка Украины в качестве репараций.

"600 млрд евро, даже если они будут выделены в течение пяти лет, будут означать внешние вливания денег в 120 млрд евро в год. Еще никто и никогда в мировой истории не видел, как экономика с размером ВВП менее 200 млрд долл. в год вдруг начинает получать по 120 миллиардов в течение пяти лет подряд! Даже Китай с его 20-триллионной экономикой получает менее 100 млрд. инвестиций в год. На наших глазах может произойти самое большое экономическое чудо в истории!" — эту цитату нобелевского лауреата по экономике Пола Кругмана, сказанную им после утверждения финального плана помощи Украине ЕС и США в начале 2026 года, принято было вспоминать последние 10 лет как главное экономическое пророчество, когда заходить речь относительно Украины, ее успехов и ее особого места и судьбы на континенте.

Недавно один украинский политик, работавший 10 лет назад в администрации президента Зеленского, навсегда вошедшего в историю как Президент-победитель "Последней войны на континенте", рассказывал мне во время моего визита в Киев, как тогда, в далеких 2024-2025 годах, украинское высшее руководство боялось (!) именно экономических последствий своей Победы:

"Нам казалось тогда, что мы не справимся с проблемой безработицы, когда миллион мужчин вернется с фронта и, не найдя работы внутри страны, поедут, как и их жены до этого, жить в Европу", — сказал бывший высокопоставленный чиновник правительства Зеленского, пока мы ждали с ним рядом в очереди в зоне прилета нового киевского аэропорта "Макаров", построенного в прошлом году. Система Face ID, заменившая в нем паспортный контроль, работала на локальном искусственном интеллекте. И ее сбои порождали немалые очереди в зоне прилета.

Аэропорт "Макаров", сгенерировано ИИ

Мы оба улыбнулись, когда он договорил, потому что в следующее десятилетие все произошло с точностью до наоборот: вливание колоссальных для такой маленькой экономики денег на три года превратили Украину в большую стройплощадку, где строилось все: автобаны, аэропорты, жилье, логистические хабы, малые и средние производства.

В Киеве строятся новые небоскребы, сгенерировано ИИ

Строятся новые дороги, сгенерировано ИИ

Типичная картинка украинского села в 2025-2027 годах: бывшие военные дроны, идеально равномерно орошающие поля пшеницы и виноградники. Сельское хозяйство в этой стране в первые три послевоенных года совершило квантовый технологический прорыв. А по крайней мере, две компании украинских агродронов получили сегодня миллиардную оценку на ведущих криптобожах мира.

Дроны в деревне на полях, сгенерированы ИИ

Типичная городская картинка Киева того времени: горы пыли и строительных лесов, город стоит в сплошной пробке, состоящей из мерседесов бизнесменов со всех стран мира, которые прилетели делать бизнес в Киев, как прежде в Дубай. В Киеве не хватает офисных центров и апартаментов для всех — поэтому он строится ввысь и ввысь.

К 2033 году перед нашими глазами предстанет Brand New Kyiv – похожий на Дубай десятилетней давности, однако более зеленый и более удобный для жизни. С двумя деловыми центрами – районами стеклянных небоскребов на Рыбальском острове и в бывшей промзоне на Корчеватом.

Небоскребы Киева – Brand New Kyiv, сгенерированл ИИ

С самой быстрой и удобной в мире дрон-доставкой NOVA Dron, двумя набережными широкого Днепра, забитыми ресторанами, где вы никогда не найдете свободных мест. И красивыми, всегда модно одетыми украинцами, чье стремление к успеху и свободе стало легендарным признаком этой нации во всем мире.

Проблема безработицы в Украине просуществовала после победы 2025-го не больше года, а затем она, по меткому выражению одного из американских экономистов, недавно получившего Нобелевскую премию за описание "украинского экономического чуда", "захлебнулась в деньгах".

Зарплаты в этой стране стали расти невиданными в Европе XXI века темпами – Большое Строительство-2, как называют этот период, требовало миллионы рабочих рук – от строителей и инженеров – до топ-менеджеров и айти-специалистов.

10 лет назад считалось, что Украине не осилить такой объем работ по строительству, по сути, новой страны на месте старой, без массовой миграции из стран Азии, однако даже в этом макроэкономисты того времени ошиблись. Дело в том, что еще до войны 2022-2025 годов более 3 миллионов украинцев по экономическим причинам иммигрировали в страны ЕС. За три года войны количество мигрантов увеличилось еще на 6,5 миллионов и в 2024-м нехватка 10 миллионов рабочих рук казалась непреодолимой проблемой, — вспоминает член правительства Зеленского, работавшего в Минэкономики Украины в 2024-2025 годах.

Однако, как уже говорил, упомянутый выше Пол Кругман, "нам всем пришлось изумиться и пересмотреть свои представления о том, какими вообще темпами может расти экономика и зарплаты в ней, когда мы говорим о кейсе Украины и беспрецедентных денежных вливаниях в эту страну!"

Стартовав с послевоенных 500 долл./мес в 2024 году, средняя зарплата в Украине уже к концу 2025 года выросла до 900 долларов, а в 2026-м уже превышала уже 1500 евро.

Это больше, чем большинство украинских мигрантов когда-нибудь зарабатывали в странах ЕС. Так что приглашать мигрантов из Азии не пришлось, потому что по данным Евростата, уже к 2028 году украинских мигрантов в ЕС осталось меньше, чем до войны. А это означает, что 7 миллионов человек вернулись в Украину, чтобы принять участие в "украинском экономическом чуде".

Сейчас в 2035-м средняя зарплата в Украине превышает 2500 евро/мес. ВВП страны, как и предполагал Пол Кругман, за десятилетие вырос в пять раз. И сегодня Украина – это страна с триллионной экономикой. Будучи когда-то беднейшей страной Восточной Европы, через 10 славных лет Украина по размеру ВВП и уровню жизни населения, вместе с Польшей и Турцией входит в тройку наиболее развитых стран региона.

Сегодня, в августе 2035 года, когда Украина готовится отмечать 45-летие своей Независимости и 10-летие своей Победы, которую называют здесь "Днем Победы и Освобождения Братских Народов" и празднуют одновременно в Киеве, Минске и Кишиневе, я сижу в модном киевском ресторане "Феллини", расположенном на крыше одного из самых высоких зданий украинской столицы с прекрасным видом на самую высокую в Европе стеклянную башню Taryan Tower Business и обсуждаю с двумя украинскими экономистами две главные проблемы, стоящие перед этой, безусловно, успешной страной, спустя десятилетие после победы: новый отток людей и отток капитала из Украины.

Самая высокая стеклянная башня Европы – Taryan Tower Business, сгенерировано ИИ

Вид изнутри, сгенерировано ИИ

Европейцу, впервые посещающему Сигапур, Дубай или Гуанджоу и своими глазами видящий перед собой буквально "Город из Будущего", который по современной архитектуре, богатству жителей и удобству для жизни очевидно превосходит большинство старых, но милых нашему сердцу своей архитектурой европейских городов, часто бывает трудно поверить в то, что у этих "марсиан", так стремительно опередивших в развитии своих соседей по континенту, тоже бывают проблемы.

Богатые люди ходят по Киеву, сгенерировано ИИ

Ведь все, что можно прочитать об Украине в открытых источниках или увидеть своими глазами на улицах Киева, говорит о другом. Что именно украинцы находятся на вершине своего успеха за новейшую экономическую историю страны. Но пришедшие со мной на встречу экономисты говорят о глубоких внутренних проблемах, которые, как они считают, скоро могут привести к кризису, выйти из которого будет едва ли не сложнее, чем в 2025-м году: бегство людей и бегство капитала.

– В 2024-м году, за год до Победы, наше правительство, столкнувшись с ростом военных расходов, взяло курс на повышение налогов, вместо того, чтобы просто попросить лишних 2-3 миллиарда долларов у Запада. (Нам тогда выделяли по 50 млрд долл. в год). Это была роковая ошибка, которую мы впоследствии так и не исправили, потому что многие политики ее до сих пор не осознали, — говорит профессор экономики Ярослав Романчук, известный как соавтор программ реформ и в Украине, и в Беларуси.

По словам профессора, речь идет о том, что еще до войны Украину окружали страны, привлекавшие инвесторов более низкими ставками налогов: Болгария имела 10%+10% на корпоратив и личные доходы, Чехия давала льготу до 9%, Польша имела вообще множество своих налоговых льгот. Но это все были стартовые условия, которые, как вы знаете, сильно улучшились за последнее десятилетие в рамках международной налоговой конкуренции: на фоне развития мира параллельных финансов и крипто-расчетов большинство стран Европы, особенно Восточной Европы, снижали свой общий уровень налогообложения до 25% ВВП.

Страны конкурировали друг с другом и конкурировали за вовлечение в свою юрисдикцию самых ценных и высокооплачиваемых специалистов: как высококвалифицированных рабочих, так и AI-разработчиков. Которые, как мы хорошо знаем, в современном мире могут легко обрести статус "цифровых кочевников" и жить практически в любой стране мира.

Украина, имевшая довоенный уровень налогообложения 41% в первые пять послевоенных лет восстановления, резко нарастила его до 55%. Правительство легко находило оправдание каждому шагу такого повышения: деньги для бюджета послевоенной страны нужны всегда.

– Частью "украинского экономического чуда", – утверждает профессор Романюк, – было то, что экономика, за счет феноменальных денежных вливаний извне, росла феноменальными темпами, несмотря на повышение налогов.

И это действительно так. Крупнейшей корпорацией страны с оборотами в 100 млрд долларов в год стало Государственное агентство по реконструкции и развитию и одноименный банк.

Они прокачивали через себя сотни миллиардов, распределяя госзаказы на строительство аэропортов, автобанов и новых городов. Которые доставались специализированным госкомпаниям второго уровня. Одни занимались строительством мостов, другие специализировались на автобанах, ППК или телекоммуникациях нового поколения.

Генерация электроэнергии в стране удвоилась за счет строительства новых маневренных "малых реакторов", работающих на обедненном уране. Все они построены за государственные средства и принадлежат сегодня госкорпорации "Энергоатом" разбросаны равномерно по "новому промышленному кластеру", раскинувшемуся в пяти западноукраинских областях.

План 2025-2035 для восстановления Украины, когда-то профинансированный деньгами Евросоюза, предполагал, что за 300 миллиардами государственных средств из бюджета ЕС придут следующие 300-400 миллиардов частных инвестиций. Но, как мы можем сегодня констатировать, из-за высоких налогов они не так и не пришли в Украину. Они пришли в Молдову.

Часть 2. Кишинев

Кишинев встретил меня обилием голографических реклам, сопровождающих приезжих по всему пути от нового современного аэропорта в столицу этой небольшой страны. Ее успех за последние 10 лет был не столь ярким, как украинский. Страна все еще отстает от своей счастливой соседки по уровню зарплат и среднедушевому ВВП. Однако вид молдавской столицы изменился так же радикально, как в Киеве: большинство голо-бордов по улицам и вдоль дорог – инвестиционные компании, предлагающие выгодные инвестиции в недвижимость и ценные бумаги на крипторынку. А центральные улицы и проспекты Кишинева теперь занимают новые высотные офисные здания с вывесками крупнейших инвестиционных банков мира, таких, как JP Morgan и HSBC, и криптобирж, таких как Binance и WhiteBit.

Голографическая реклама в Кишиневе, сгенерировано ИИ

Для тех, кто плохо знает историю этой страны, я напомню, что в 2024 году, до окончания последней Великой Войны на континенте, Молдова вместе с Украиной числилась в списке самых бедных по уровню жизни и дохода стран в регионе.

Майя Санду, стала такой же легендой в своей стране как президент-победитель Зеленский в своей стране. Именно при ней произошло мирное возвращение отвергнутой территории Приднестровья в год Победы 2025 года. Только по этой причине она должна надолго войти в историю своей страны. Но так случилось, что она вошла в нее и до сих пор является самым популярным и уважаемым политиком даже через 7 лет после окончания ее второго президентского срока, как президент-реформатор. Именно она заключила тот уникальный договор с Евросоюзом, который заложил основы стремительного роста и процветания этой небольшой страны, которая нам всем так хорошо видна сегодня, в 2035-м.

Молдова, как и Грузия и Белоруссия, в этом десятилетии имели гораздо меньше шансов на экономический прорыв. В отличие от Украины, Запад не предложил им помощи в строительстве современной страны на месте старой.

Майе и ее команде реформаторов, в которую вошли ведущие представители IT и крипто-индустрии, пришлось в 2025 году придумать свой собственный план – как добиться успеха на фоне могучей соседки со стремительно растущим уровнем доходов, который первые три года после войны 2025 году. 2028 год наоборот извлекал из нее трудовые ресурсы на "Большое Строительство-2".

И они выдумали такой план.

Молдова сознательно превратилась в легальный европейский оффшор для финансового и сектора высоких технологий, крипторынка и всего, что с ним связано. По сути, повторив успех ранее известных всем финансовым центрам Европы — Лихтенштейна и Люксембурга. Но акцентируясь на финансовых технологиях 20-30-х годов XXI века.

Пока Украина могла себе позволить расти на денежных сверхвливаниях извне, сохраняя 50%+ налоги в корпоративном секторе и быстро нарастив уровень налогов на персональные доходы населения до 40%, копируя худшие европейские практики, которые 10 лет назад казались передовым опытом ЕС, Молдова сделала ставку на привлечение в страну предпринимателей со всего мира, заинтересовав их простотой ведения бизнеса и низкими налогами на континенте.

Мой собеседник Александр Колтунов, один из советников президента Санду в 2024-2028 годах, вспоминает жаркие дебаты в Брюсселе, когда Украина просила все больше и больше денег на развитие и восстановление, опираясь на мощное лобби в Европарламенте европейских компаний и банков, которые планировали заработать на нем миллиарды евро. А Молдова просила только одного: согласовать ей дорожную карту понижения налогов для новой криптоиндустрии. Как участник европейского экономического сообщества, Молдова не могла принять такое решение самостоятельно, не согласовав его с ЕС.

Но, наконец, лоббисты страны победили в своей двухлетней борьбе с евробюрократией, приняв так называемую "Директиву по Молдове". И это явилось поворотной точкой в развитии страны. И сегодня большинство молдаван считают запуск "Реформы Санду" в 2026 году чуть ли не большей заслугой бывшей президентши перед историей страны, чем ее Победу в 2025 году в Приднестровье.

Далее хроника реформ страны в финансовом и крипто-секторе выглядела так: в 2026 Молдова в год опережая ЕС и в один год с США, Китаем, Гонконгом, Сингапуром и Кореей вводит CBDC. Благодаря упрощенным правилам использования криптовалют, облегченному лицензированию и максимально лояльному к криптоинвесторам национальному законодательству, Кишинев в течение двух лет превращается в крупнейший региональный центр крипторасчетов. Один за другим в столице Молдовы возникают новые банки и биржи.

Ощущается дикая нехватка квалифицированного персонала. Ключевую роль в решении этой проблемы сыграли белорусские айтишники, вспоминает Александр Колтунов, сам выходец из Беларуси.

После массовых демонстраций в Беларуси в 2020 году сотни тысяч белорусских айтишников, работавших тогда уже на мировом уровне с ведущими лидерами индустрии, были разбросаны по миру. Многие переехали в Кишинев, многие на Кипр и в Лиссабон, прежде чем Португалия закрыла свою страну для "цифровых кочевников". В результате огромное количество из них сегодня живет и разворачивает свои проекты здесь, в Молдове.

"Предусмотрев проблему с кадрами для новой индустрии, Майя начала вкладывать неслыханные деньги в университеты, которые сдавались тогда всем, приглашая преподавателей со всего мира, — вспоминает Александр. — Всего их было запущено четыре, представляете? — переспрашивает он меня, и я даже сейчас не могу себе представить четыре IT-университета с американскими преподавателями в таком небольшом городе, которым и до сих пор на фоне Парижа Варшавы или Киева является Кишинев". – Я только пожимаю плечами в ответ, давая понять что такое трудно себе представить даже сейчас не только 10 лет назад.

Кстати, здание одного из них до сих пор не возведено до конца, но процесс обучения у всех четырех был запущен сразу же, дистанционно, не дожидаясь завершения строительства кампусов. И сегодня уже четверо из первой волны выпускников этих университетов управляют миллиардными компаниями.

Студенты на улицах Кишинева, сгенерированы ИИ

Садясь на рейс Кишинев-Париж Шарль де Голль, проходя без очереди паспортный контроль, который без сбоев узнал меня и улыбнувшись в кафе монитору-кошельку, так же бесконтактно списавшему с моего парижского счета деньги за свежий эспрессо и круассан, я возвращался в редакцию. Все еще думая над этой удивительной дилеммой двух стран. Каждая из которых, а обе были беднейшими странами континента после войны 2022-2025 годов, достигла такого потрясающего успеха за последнее десятилетие. При этом такими непохожими друг на друга способами.

Киев с его показным богатством, забитыми ресторанами и дорогими машинами, где каждый второй бизнесмен занимает какую-то должность в успешных госмонополиях, поднявшихся в 20-е годы на европейских дотациях, а каждый третий носит в кармане паспорт гражданина Молдовы, чтобы платить там налоги. Где все молодые айтишники, заработав первые деньги, мечтают обрести статус "цифрового кочевника" и как можно скорее перенести свой бизнес из Украины, одной из самых богатых стран региона с самыми высокими налогами в Восточной Европе.

И Кишинев. Город, где в каждом кафе можно услышать английский язык, а улицы городов заполонили студенты из всех стран Европы. Где в тену здешних скверов молодежь сидя в своих SmartGlasses, попивает домашнее молдавское вино и это их последняя привязанность к какой-то местности, потому что в мыслях и действиях они давно уже "цифровые кочевники" экономики будущего. Недаром в этом городе, как свидетельствует статистика 2035 года, ежечасно регистрируются три новых AI-компании, а ежемесячно три необанка или крупных криптофонда со всего мира.

Кишинев, где 10 лет назад президент-реформатор Майя Санду доверила строить экономику нового типа не государственной бюрократии, а "невидимой руке рынка", не колеблясь в своем выборе: дать ли своим гражданам "удочку" или "рыбу", иллюзию социальной справедливости или экономическую свободу.

Сегодня, учитывая крах левых экономических течений в Евросоюзе, такой политический выбор кажется очевидным, но тогда, в далеком 2024 году встать на сторону экономических свобод, означало пойти против мейнстрима.

"Мне до сих пор жаль, что 10 лет назад Украина, условно говоря, выбирая между "удочкой" свободной экономики, легких условий ведения бизнеса и "рыбой" сотен миллиардов дотаций на восстановление, выбрала "много рыбы и сейчас", — говорит профессор Романчук. — Как говорила великая Маргарет Тэтчер, "Социализм хорош всем, но чужие деньги рано или поздно заканчиваются!", — приводит профессор цитату 50-летней давности, которая режет душу своей актуальностью по отношению к политике патерналистских государств еще и по сей день.

Украина за одно десятилетие благодаря беспрецедентной программе восстановления достигла того уровня благосостояния, к которому, скажем, Испания и Португалия шли 40 или 50 лет. И смотря на то, как выглядит страна извне, невозможно это назвать ничем иным, кроме успеха. Но теперь и перед ней стоит тот же вопрос, что и перед всеми старыми странами-членами ЕС: "А что дальше?"

Самое парадоксальное, говорит профессор Романчук, что ответ на него не просто написан, а высечен в камне на мраморном потолке у входа в экономический университет в Кишиневе. Это цитата классика американской экономической мысли Артура Лаффера. Парадокс состоит в том, — завершает профессор, что Артур Лаффер сказал эту цитату в Киеве, в далеком 2015 году, еще 20 лет назад, когда он консультировал Минфин Украины по поводу комплексной либеральной налоговой реформы, еще во времена президента Порошенко. Но его советом до сих пор не воспользовались в Киеве. Им воспользовались в Кишиневе.

На потолке высечено: "Не повторяйте того, что делают богатые страны сейчас, делайте то, что делали богатые страны, чтобы стать богатыми – снижайте налоги!"

Биографическая справка:

Михаил Кухар

Известный украинский экономист.

Преподаватель основного курса макроэкономики в Бизнес школе МИМ