Журналист Петр Шуклинов напомнил о том, что должно быть целью украинцев

Расскажу вам об Украине через десять лет. Ибо вы много варитесь в негативе. И, похоже, упустили фокус. Это небезопасно.

Итак, наша цель — сильная, безопасная и процветающая страна свободных людей. Максимально просто. Но для этого нужно многое делать. И верить в то, что делаешь. Даже если кажется, что сейчас идти дальше невозможно, сложно, больно, жарко, некогда думать об этом и так далее.

Надо думать об этом. Надо фокусироваться. И действовать.

Во-первых, за следующие десять лет ветераны и армия станут ключевым социальным институтом страны. Служба станет обязательной для всех мужчин. Отсутствие статуса будет влиять на перспективы в политике, бизнесе и т.д. Громадные суммы донатов (отдельно от налогов) — то, что может быть заменой службе. Но иметь оружие и уметь владеть им – обязательный скилл каждого мужчины. Украина станет обществом воинов. Украинский солдат и его военный опыт будут на вес золота. Центурион Европы. С ключевой ролью во всех будущих военных конфликтах и ​​военных миссиях Западного мира.

Во-вторых, разрушенная классическая экономика (это уже факт), которая много лет была связанной с Россией, заставит бизнесменов переосмыслить работу. Так что украинский экспорт, вынужденный к креативу, будет иметь сильное конкурентное преимущество. Как в спорте: кому больше нужно – тот и побеждает. Украинский бизнес в стрессовых условиях вынужден сменяться и бороться за место на западных рынках. Наша задача и задача власти состоит в том, чтобы максимально помочь бизнесу, решить ему руки и не мешать. Полная свобода бизнеса. Это цель, которая должна быть реализована в следующие 10 лет.

В-третьих, следующий политический цикл должен привести к власти военных и волонтеров. Именно они будут восстанавливать страну. Но именно на них придется самое тяжелое время. По всей вероятности, тяжелые послевоенные реформы будут непопулярны и приведут к быстрому разочарованию во вчерашних героях. После войны всегда наступает тяжелое время. Украина не будет исключением. Но смена политических элит должна произойти обязательно. Как когда отпали коммунисты — так должно отпасть все, что олицетворяет коррупцию и старые времена.

В-четвертых, наша задача – стать членом Европейского Союза и НАТО. Мы не должны забывать об этом. Должны постоянно фокусировать цель и добиваться результатов. В последующие 10 лет Украина должна присоединиться к обоим Альянсам и занять свое место как равная среди равных. Изменить оба Альянса изнутри. Мы несем военный опыт. Мы несем новую кровь. Мы несем новый бизнес. Мы несем новый взгляд на европейский проект – сильный и влиятельный. Украина – большая добавленная стоимость для НАТО и ЕС. Мы должны не просто победить Ось зла, а вернуть мировой порядок на место. Вернуть Европе уверенность в себе.

Ну и пятое. Существование России (в тех или иных границах) всегда будет для нас экзистенциальной угрозой. Поэтому поражение России в войне сейчас, а также поражение России в будущем на всех треках (торговом, дипломатическом, внутриобщественном) – постоянная задача для всех последующих поколений. Не будет "как прежде". Потому что раньше было так же. Не обольщайтесь мыслью, что "война закончится". Она будет только меняться.

Пока существует Россия, пока у нее есть партнеры или стабильная экономика — не может быть безопасного пространства для Украины. Сильная Россия всегда захочет вернуться ко временам империи. А значит, придет с войсками к нам снова. Поэтому Россия должна быть слабой и недееспособной. Задача Украины – делать все возможное, чтобы экзистенциальная угроза исчезла или как минимум была постоянно слабой.

Так что меняйтесь. Не ожидайте перемен от других – действуйте первыми. Развивайте бизнес – микробизнес, маленький, средний, большой. Идите в политику. Качайте профессиональные скилы. Занимайтесь своим телом. Занимайтесь саморазвитием. Не сидите и не ждите. Все нужно делать прямо сейчас, а не ставить жизнь на паузу. Жизнь не остановилась. Изменились обстоятельства.

Настройте свой фокус. И идем дальше.

Источник: пост Шуклинова в Telegram