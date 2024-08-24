"Мы не разыгрываем никакие карты": Зеленский назвал цели ВСУ в Курской области

Часть целей уже достигнута

Одной из целей украинской операции в Курской области является попытка показать реальность о ходе войны и о том, кем на самом деле является российский диктатор Владимир Путин. Вместе с тем, Украина не пытается использовать ее для усиления переговорной позиции.

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский во время мероприятий к 33-му Дню Независимости Украины. По его словам, целей у Курской операции несколько и все из них он назвать не может.

Вместе с тем он назвал две из них — пополнение обменного фонда и превентивный удар с целью сорвать российское наступление на Сумскую область. Обе из этих целей достигнуты.

"Кто-то говорил о том, что мы разыгрываем карту для диалога. Какой диалог? Этот кое-кто это был Путин. Мы не разыгрываем никакие карты. Мы очень открыты с нашими партнерами. Мы сказали, как дипломатично мы идем к справедливому миру и до окончания войны", — сказал Зеленский упомянув о формуле мира.

Также глава государства отметил, что наступление украинских войск на российской территории показывает, что для Путина является приоритетом не защита своих граждан и земель, а захват чужих.

"Он до сих пор думает, как удержать захваченные территории и не думает, как правильно защищать своих людей. Он бомбит сейчас свои деревни. Просто браво! Кроме аплодисментов, нет никакой реакции", — добавил Зеленский.

Как сообщалось ранее, Зеленский также рассказывал, что Украина сделает все, чтобы вынудить Путина остановить войну дипломатическим путем. Однако, если это не сработает, Вооруженные Силы Украины будут готовы сделать это военным путем.