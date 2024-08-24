У России есть один секрет: историк Алферов о трех ошибках Путина, Бандере и том, почему Украина победит

Кандидат исторических наук и офицер ВСУ оценил "Телеграфу" самых выдающихся украинцев-борцов за независимость, пояснив, почему Кремль все-таки проиграет Украине

В эту субботу, 24 августа, Украина отмечает 33-ю годовщину со дня провозглашения Независимости. А накануне в пятницу украинцы чествовали День Государственного флага. В эти дни многие наши сограждане вспоминают разные исторические события, предшествовавшие таким важным для страны датам. А также переосмысливают деятельность выдающихся деятелей-борцов за независимость. Кто-то снова анализирует исторические события в контексте нынешней войны с Россией.

"Телеграф" спросил у кандидата исторических наук, офицера 3-й ОШБр ВСУ и популярного YouTube-блогера Александра Алферова, кто из исторических деятелей сделал больше для украинской независимости, как нам победить Россию, сколько будет продолжаться эта война, почему россиян так пугает Бандера, а также по какой причине Путин постоянно придумывает свою "параллельную" историю.

В первой части интервью с известным популярным историком речь зашла о пятерке величайших украинцев-сподвижников независимости, о Курской битве 2.0, переломе в войне, о трех роковых ошибках кремлевского диктатора и секрете РФ, который осознал Наполеон.

Кто лучше — Бандера или Шухевич?

— В контексте празднования Дня Независимости хотим спросить вас как у историка, кто вошел бы в условный топ-5 исторических личностей, без которых невозможна была бы украинская независимость? Почему именно они?

— Я бы причислил к этому топу Владимира Святого, Богдана Хмельницкого, Ивана Мазепу, Романа Шухевича и Левко Лукьяненко.

— А почему Шухевича, а не, скажем, Бандеру?

— Это те фигуры, которые были сподвижниками государственной нашей истории, и в целом формировали государственную линию, которая связывает и предыдущее поколение, и сегодняшнее. Одновременно эти персоны боролись за Украину в то время, когда Украина даже "Украиной" не называлась. Была либо Русь, либо Гетманщина, либо Войско Запорожское.

В то же время это те люди, которые были факелами, архитекторами украинских побед, украинской славы, украинской культуры. Соответственно, они были личностями, на плечах которых в 1991 году состоялось провозглашение обновления независимости нашего государства.

— По вашему мнению, почему все-таки Шухевич вместо Бандеры?

— Бандера немного не такой. Он герой и флаг. Бандера сейчас действительно оказался под такими манипулятивными моментами, что связано с присутствием России и россиян в ХХ веке. Он стал олицетворением зла для россиян. Он для них стал таким определенным образом предателем, как в свое время были мазепинцы, петлюровцы, бандеровцы.

То есть вырванная из контекста фигура, которой раньше пугали. Но если мы глубже проговорим о Бандере, то он — политическая фигура. Рядом с ним стояли не меньшие, а то более мощные титаны, такие как Петлюра, Коновалец, Скоропадский. А Шухевич – человек, твердый в своих принципах. Он был представителем древней украинской аристократии, который свои принципы подтверждал действиями. Другими словами, он тот человек, который абсолютно отказался уезжать из Украины, после того, как ее в очередной раз поглотил СССР. Он продолжал борьбу в невероятно жестких условиях подполья.

В конце концов он действительно является символом борьбы украинцев. Одновременно с тем, что Шухевич инициирует создание Украинского главного освободительного совета, где демонстрируется пример того, что не политическое крыло должно руководить, а собственно сообщество, собор украинцев, проводников. Также Шухевич – человек, который создает Украинскую повстанческую армию (УПА) как армию не бандеровского крыла или каких-то остатков определенных других идеологических структур. А именно как воюющую за Украину армию.

В конце концов, благодаря этой позиции, мы с вами, если говорить о Шухевиче, можем твердо заявлять, что у Украины было свое движение сопротивления тоталитарным системам нацизма и коммунизма на украинской территории. А это не была армия, созданная, скажем, какой-нибудь определенной организацией. Поэтому действия Шухевича и его пример, в конце концов, намного опережали в то время политический фон Украины.

О Курской битве 2.0 и переломе в войне

— Одна из топовых тем августа-2024 – это старт так называемой Курской битвы 2.0. По вашей оценке, произошел ли (происходит) перелом в войне против России и будет ли он безвозвратным для путинского режима?

— Нет, перелома не происходит, потому что он принес бы нам распад Российской Федерации. Ведь победа Украины автоматически означала "выбивание" Путина и его элит из эшелонов власти и повышение роли местных элит, что привело бы к дальнейшему распаду РФ. Этого перелома не происходит.

Однако мы с вами не можем знать о плане этой операции. Это нам станет известно позже, особенно на страницах истории Украины, учебников. Но это наступление категорически важно в целом для этой войны, которая началась с 2014 года. Поскольку мы продемонстрировали, что "красных линий", о которых говорят, нет. Данное контрнаступление на территорию Курщины одновременно произошло с таким важным событием, как запрет РПЦ в Украине. Это еще одна "красная линия".

По сути мы можем говорить, что буквально за эти две недели мы с вами стали свидетелями нескольких моментов, о которых даже не могли себе думать, что они будут реализованы.

Во-первых, это прорыв ВСУ на этнические украинские территории в России. В этом ключе можем говорить об указе президента Украины об исторических территориях от 22 января 2024 года. В конце концов, если раньше только тысячи украинцев знали, что существует такой украинский город Суджа, то теперь о нем говорят миллионы наших сограждан не только в Украине, но и за рубежом.

Это нам дает "мостик" для пересмотра ситуации, даже на уровне мифов о том, что якобы Ленин создал Украину. Мы сегодня видим откровенно, что украинские войска зашли и прошли эти украинские этнические земли на территории Курщины, увидев, что люди говорят по-украински. Но где их библиотеки, школы, классы украинского языка? Их нет. Это тоже подтверждает нам тезисы, что Россия является империей, которая действительно прикрывается вопросами культуры или языка. Она перемалывает все, что только возможно в контексте коренных народов.

Вторая важная вещь по операции в Курской области состоит в том, что появилось ощущение: король (Путин. – Авт .) голый. Это чувство возникло после того, как мы увидели своими глазами, в каком позорном отчаянии находится сам Путин. Ведь это видят и международные наблюдатели, и международные организации, что вся эта "маскулинность" кремлевских властей оказалась импотентной в контексте защиты собственных территорий. Кроме участков, на которых они ведут активные боевые действия.

Топ-3 самых больших ошибок Путина

— Какие бы вы выделили три самых больших ошибок Путина в отношении украинцев и Украины?

— Первая ошибка – это попытка создать в Украине сеть пророссийских организаций, которые начали действовать активно с 2000-х годов, обильно финансируемые российскими нефтедолларами. Такая политика создала заблуждение о существовании каких-то огромных центров, связанных с русской культурой, языком, дипломатией. На самом же деле было отмывание денег, как собственно все у россиян творится. Эта ошибка стоила очень дорого Путину. Было замыливание его глаз. В конце концов это привело к тому, что в 2014-м Одесса определилась с украинским вектором развития. Как и Харьков, Херсон, Запорожье, Днепр, и даже Луганск с Донецком определялись с украинским вектором, если бы не присутствие российского контингента.

Наконец, Крым — тоже. Мы должны понимать, что Путин сделал эту ошибочную ставку на его взяточников, собственно, на такую систему, которая ему замыливала глаза о развитии российских общественных организаций, об "адаптации" россиян, российской политике, инкорпорации ее в украинскую жизнь. Это было ошибочно. Он доверился людям, которые его просто обворовали и давали несуществующие цифры существующих организаций, но несуществующего членства. Что стало его колоссальной ошибкой, о которой нам сегодня следует говорить.

Второй ошибкой Путина было его, скажем, историческое видение Украины. То есть глава соседнего государства, с которым у нас были разные, но тесные отношения, заявил, что украинцев якобы не существует, что это будто бы часть россиян, что культура у нас общая, что именно Украину "придумал Ленин". Вторая ошибка Путина заключалась в объяснении украинцам, кто они и что они.

Наконец третья ошибка Путина приведет к распаду Российской Федерации, к продолжению распада этого государства, которое в разное время называлось по-разному (Московское княжество, Московское царство, Всероссийская империя, Советский Союз). Третья и роковая ошибка Путина – начать боевые действия в 2014-м и аннексировать украинские земли.

Я как историк понимаю, что это для России была крайняя необходимость, потому что РФ как институт является некой государственной машиной, как империя, и она не может существовать без войны. Это факт.

Об уничтожении Путиным народов и этносов РФ

— Почему это факт?

— Потому что россиянам не нужно такое богатое государство, которое могло бы превратиться в Объединение Арабские Эмираты, в Кувейт и так далее. Однако их финансовые потоки всегда заходили в элиты, этим современным "дворянам", которые пылинки снимают с того Путина. Государствам такого тоталитарного типа крайне важно, чтобы в народе всегда была беда.

Потому что именно угнетенный народ не имеет возможности аккумулировать денежную массу, хранить ее дома. Потому что за благополучием стоит культурный всплеск, а за этим следует самоорганизационные сдвиги. И в конце концов все покоренные народы, которые имели свою историю, государственную традицию, государства, свою отдельную религию, языки, начинают говорить о независимости. Именно поэтому для Путина важна была "денацификация" [Украины].

Ведь статистика РФ говорит, что уже сегодня в России молодежи неславянского происхождения на 50% больше самой титульной нации. Плюс появилась демографическая яма, демонстрирующая, что в РФ упала рождаемость. Женщина в России в среднем рождает 1,46 ребенка. При этом, например, в Татарстане мы видим прирост за последние 20 лет (начавшийся в середине 2000-х годов) на более 200 тысяч татар с одновременным уменьшением россиян на 70 тысяч.

Все это свидетельствует, что демография, о которой сейчас активно говорят Путин и псевдопатриарх Кирилл Гундяев, хромает, и им необходимо где-то уничтожить значительную часть молодого иноэтнического населения. Согласно статистике, если в начале полномасштабной войны против Украины, на одного москвича воевали 60 бурят или 70 тувинцев, то сегодня эта статистика снижается. Там на одного москвича уже приходится около 50 тувинцев (по подсчетам иностранных аналитиков) и около 40 бурятов.

Видим, что мобилизационная планка коренных народов падает, они уже находятся на стадии, по сути, отсутствия этого молодого мобилизационного резерва. Это пример, к сожалению, скоординированной операции империи по самозащите, это ее естественная защита.

По даной причине эта война была неизбежной, она является войной на выживание Российской Федерации. Печаль в этом явлении такова, что сегодня россияне (их элиты) не знают, как смонтировать эту нацию.

Были попытки псевдопатриарха Гундяева сказать, что все русские — православные, мол, и чукча православный, и чеченец православный, и адыгеец православный. Этими мерками они пытаются скреплять нацию в православии, на какой-то всеобщей победе.

Для нас должно быть сигналом, что например, в 2022 году, когда в РФ 21 сентября Путин объявил частичную мобилизацию, глава Чечни Рамзан Кадыров сказал, что ему некого мобилизовать, потому что уже втрое превысил мобилизационный ресурс, свои возможности отдать людей на войну.

Эти симптомы как раз демонстрирует сегодня ситуация и в Курской области, когда кроме оставшихся у Кадырова TikTok-войск и тех военнопленных, у россиян нет людей [чтобы воевать с Украиной].

О главной причине войны Путина с Украиной

— Еще раз повторяю, что эта война направлена на сохранение России. Мы столкнулись с жесточайшей войной. Элиты России, а в Украине — народ, поняли, что эта бойня уже идет на выживание государств. Для Украины эта война страшна еще и тем, что мы даже говорим не о выживании государства (если случится эта катастрофа), а по сути о завершении огромного исторического цикла государственности.

Поэтому эта война принципиальна для обеих сторон, но победа будет за нами. Из-за одного большого, но всем очень известного фактора: мы воюем на своей земле, мы защищаем свою территорию, и эта война ведется против украинского народа, который объединился в результате ряда потрясений — и Революции на граните, и распада Советского Союза, и Оранжевой революции и Революции достоинства и полномасштабной войны.

На самом деле мы действительно являемся единой нацией, а у россиян единой нации, которую они хотели создать в Российской империи (великороссов), или в Советском Союзе из граждан СССР (из homo sovieticus, как говорят историки), или же русской нации, так и не получилось. Поэтому у нас огромное преимущество и историческое, и собственно в консолидации, и мобилизации самой нации, нашей украинской.

О большом секрете России, который понял Наполеон

— В контексте постоянных войн россиян установился еще один миф или стереотип о том, что РФ якобы никогда не проигрывала "маленьким" странам во время вооруженных конфликтов. Соответствует ли это действительности? Какие позорные и болезненные поражения можно упомянуть?

— У России, этой территории с разными этносами, есть один секрет. Она невероятно огромная. Даже когда Наполеон, выигравший Бородинскую битву и зашедший в их историческую столицу Москву, которую сразу подожгли сами же московиты, тогда понял нутро россиян.

Это война не с цивилизованным государством. Наполеон посмотрел: если по таким принципам они будут воевать дальше, ему придется с французской армией идти вплоть до Аляски. А это больше 10 тысяч километров. Поэтому Наполеон просто ушел из РФ.

Знаете, мы всегда должны помнить, что поражения России сотканы из основы, связанной с огромным размером ее территории. Это огромная территория, которую всю нельзя захватить.

Если говорить о поражениях, они у московитов были. Например, локальные, такие как Конотопская битва. Тогда украинские казаки уничтожили цвет Московского царства. То есть вырезали всех дворян во время этой битвы. На современном языке: это были дети всех дипломатов, чиновников, парламентариев России. Вот таким это было поражение для московитов.

Если говорить о глобальных поражениях, когда россияне просто стиснули зубы, опустили хвост и подписывали капитуляцию, то это конечно, Крымская война 1853-1856 гг., когда "город-герой" Севастополь впервые осадили, и он проиграл.

Кстати, вторая осада Севастополя тоже была проиграна. Это событие уже произошло в период Второй мировой войны.

Во время Крымской войны россияне подписали капитуляцию, демилитаризацию, вывели флот (хотя его де-факто и так уже не было), им запретили его держать в Черном море.

Во время войны была довольно интересная цифра: 30 с лишним тысяч убитых россиян на поле боя, еще 37 тысяч умерли в результате ранений, а более 370 тысяч во время Крымской войны умерли от болезней.

Такие потери усугубляют мнение, что российские власти относятся к своему войску, как к простому биомусору.

Второе важное поражение России было во время Русско-японской войны (1904-1905 гг.), когда небольшое государство просто оказало огромное сопротивление россиянам в их планах создания так называемой "желтой России", то есть объединения китайских территорий, которую тогда Николай II хотел назвать как "малая/белая/желтая Русь".

Это поражение русских в Русско-японской войне привело к настолько расшатанной системе, что имперцы позволяли даже печатать книги на украинском языке (ранее запрещенные Эмским указом 1876 года). Разрешали украинский язык. Поражение россиян в Русско-японской войне привело к первой русской революции, что в принципе стало началом ничего другого, как распада имперской России.

*О том, к чему приведет поражение России после войны с Украиной, о мотивах фейка Путина про Рюриковичей, о тайном консультанте главы Кремля — читайте во второй части интервью с Александром Алферовым в воскресенье, 25 августа.

Полную версию интервью с историком – смотрите на YouTube-канале "Телеграфа".