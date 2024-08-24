"Если у нас не получится": Зеленский рассказал о планах завершения войны с РФ

Все должны стоять крепко против агрессии Путина

Украина будет делать все, чтобы вынудить диктатора РФ Владимира Путина остановить войну дипломатическим путем. Однако, если это не сработает, Вооруженные Силы Украины будут готовы отбросить оккупантов с нашей территории.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время брифинга в Киеве, сообщает РБК-Украина.

По словам главы государства, закончить войну можно только после восстановления территориальной целостности нашего государства и предотвращения повторной агрессии Кремля.

"Мы будем делать все, чтобы заставить Путина закончить эту войну дипломатично, чтобы было меньше потерь, людей прежде всего и времени. Но, если у нас это не получится, если партнеры "посыпятся" и не будут стоять крепко против агрессии Путина, то мы сделаем все, чтобы наша армия была готова справедливо вытеснить Путина с территории нашей страны", — сказал Зеленский.

Напомним, в своем торжественном обращении ко Дню Независимости Зеленский подчеркнул, что наш народ всегда возвращает долги и даже с процентами. Поэтому всякий, кто несет зло на нашу землю, будет собирать его плоды на своей территории. И это не месть или злорадство, а бумеранг для зла.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в конце августа прошли тайные переговоры между Украиной и Россией о частичном прекращении огня, но их прервала операция на Курщине. Однако Киев готов работать над миром даже без Москвы.