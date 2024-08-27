Света ждать не стоит? Одесситам показали новые графики отключений

Отключать его будут даже в серых зонах

Во вторник, 27 августа, из-за сложной ситуации в энергосистеме графики стабилизационных отключений будут действовать по всей территории Одесской области на протяжении всех суток. Отключать свет будут даже в серых зонах.

Об этом сообщили в ДТЭК "Одесские электросети". Жителям Одессы и области показали новые графики.

Согласно распоряжению Укрэнерго будут отключаться:

с 00:00 до 06:00 – три группы;

с 06:00 до 11:00 — четыре группы;

с 11:00 до 15:00 — три группы;

с 15:00 до 21:00 — четыре группы;

с 21:00 до 24:00 – три группы.

Напомним, что после очередного российского массированного ракетного удара, целью которого было разрушение энергосистемы нашего государства, в Украину вернулись графики отключения электричества. При этом в большинстве случаев речь идет об отключении трех и четырех очередей одновременно. Гражданам уже рассказали, когда в их домах будет свет, а когда ждать его не следует. Власти обещают как можно скорее наладить ситуацию в рамках возможного. Но украинцев заранее предупредили, что ситуация очень сложная.

Ранее "Телеграф" сделал подборку приложений, которые могут пригодиться украинцам во время отключения света. Все они позволяют дистанционно отслеживать, есть ли электричество в вашей квартире по состоянию на данный момент.