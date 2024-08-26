Киев без света после атаки РФ: что известно и какие очереди отключений действуют

В Киевской области были повреждены два энергообъекта

В понедельник, 26 августа, в результате массированной ракетной атаки на Украину в Киеве и области были введены графики экстренных отключений. Утренние перебои с водоснабжением уже налажены.

Как отмечал мэр города Виталий Кличко, отключения затронули все районы столицы, однако на правом берегу они были более масштабными.

По его словам, с утра в большинстве районов уже возобновилось водоснабжение, однако свет будет по графикам. Ведь, по распоряжению Укрэнерго, в Украине из-за повреждения энергосистемы возник значительный дефицит.

По данным администрации столицы, во время российской атаки в Киевской области были повреждены два энергообъекта. Последствия поражений уточняются.

В Киеве также с утра развернули "Пункти Незласності", где люди могут подзарядить телефоны и другие устройства.

Заметим, что время и длительность отключения света зависят от типа отключений. Существуют:

экстренные – время и продолжительность таких отключений неизвестны, поскольку все зависит от ситуации;

аварийные – восстановление света в результате аварии зависит от ситуации, поэтому время отключения сложно спрогнозировать (подробную информацию можно узнать на сайте местных операторов электросетей);

стабилизационные – могут длиться от 2 до 4 часов (подробную информацию можно узнать у оператора системы распределения).

Где найти графики отключений:

на сайт ДТЭК ;

на портале YASNO ;

чат-бот YASNO в телеграммах.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие графики отключений действуют по областям в Украине.