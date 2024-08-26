Киев без света после атаки РФ: что известно и какие очереди отключений действуют
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В Киевской области были повреждены два энергообъекта
В понедельник, 26 августа, в результате массированной ракетной атаки на Украину в Киеве и области были введены графики экстренных отключений. Утренние перебои с водоснабжением уже налажены.
Как отмечал мэр города Виталий Кличко, отключения затронули все районы столицы, однако на правом берегу они были более масштабными.
По его словам, с утра в большинстве районов уже возобновилось водоснабжение, однако свет будет по графикам. Ведь, по распоряжению Укрэнерго, в Украине из-за повреждения энергосистемы возник значительный дефицит.
По данным администрации столицы, во время российской атаки в Киевской области были повреждены два энергообъекта. Последствия поражений уточняются.
В Киеве также с утра развернули "Пункти Незласності", где люди могут подзарядить телефоны и другие устройства.
Заметим, что время и длительность отключения света зависят от типа отключений. Существуют:
- экстренные – время и продолжительность таких отключений неизвестны, поскольку все зависит от ситуации;
- аварийные – восстановление света в результате аварии зависит от ситуации, поэтому время отключения сложно спрогнозировать (подробную информацию можно узнать на сайте местных операторов электросетей);
- стабилизационные – могут длиться от 2 до 4 часов (подробную информацию можно узнать у оператора системы распределения).
Где найти графики отключений:
Ранее "Телеграф" рассказывал, какие графики отключений действуют по областям в Украине.