Свет без отключений за 500 грн в месяц: как это возможно и кто может воспользоваться

Для этого можно взять кредит с помощью государства

В 2024-м году в Украине заработала государственная программа кредитования покупки солнечных батарей, которая поможет рядовым гражданам не быть зависимым от отключений электричества даже в холодное время года. Теперь приобрести оборудование с частичной компенсацией банковских кредитов от государства стало проще.

Так, для обеспечения электроэнергией многоквартирного жилого дома на 100 квартир необходима солнечная электростанция (СЭС) мощностью 30 кВт·ч (с инвертором этого должно хватить для обеспечения здания электричеством даже зимой). При этом выплаты по кредиту для каждой квартиры составят около 500 гривен в месяц сроком на три года.

Такие данные приводит председатель правления банка "Глобус" Сергей Мамедов. По его словам, при ставке 7% в первый год кредита и максимальных ставках во второй и третий года (до 20% годовых) общая сумма ссуды на установку СЭС составит около 1,8 млн грн. То есть, финансовая нагрузка за установку солнечной электростанции на каждую квартиру составит 18 тыс. грн.

С учетом июльского роста тарифов на электроэнергию средняя сумма расходов одной квартиры (текущее потребление и погашение кредита за установку СЭС) составит до 2 тыс. грн в месяц. А поскольку окупаемость солнечной электростанции составляет около четырех лет, то уже через год жильцы смогут начать возвращать свои инвестиции.

А если объединение совладельцев многоквартирного дома (ОСМД), берущее кредит на СЭС, является участником других госпрограмм по энергоэффективности, то расходы жильцов могут оказаться еще ниже. К примеру, получивший от "Глобуса" кредит в 1,23 млн грн на покупку СЭС ОСМД "ЖК Гринвуд" (поселок Брюховичи, Львовская область) является участником еще двух госпрограмм.

Став участником программы "ГринДОМ", ОСМД получит до 70% возмещения расходов на оборудование для СЭС. Еще 30% от суммы кредита компенсируют по Программе возмещения части кредитов, полученных ОСМД, ЖСК на внедрение мер по энергосбережению, реконструкции и модернизации многоквартирных домов во Львове на 2015-2025 годы.

Как заявила первая вице-премьер — министр экономики Юлия Свириденко это стало возможным благодаря расширению программы "Доступные кредиты 5-7-9%". Согласно ей, ОСМД и ЖСК могут подать заявку в один из 46 уполномоченных банков и получить кредит до 5 млн грн сроком до пяти лет под 7% годовых.

"Среди приоритетов правительства — подготовка к отопительному сезону, поэтому мы наработали пакет программ для поддержки бизнеса. И эти программы довольно популярны. С начала лета двадцать украинских банков по всем программам, как государственным, так и частным, согласовали кредитов на сумму 4,3 млрд грн", — сказала Юлия Свириденко.

В то же время, чтобы обеспечить электроэнергией свою квартиру, можно купить солнечные панели на балкон. В таком случае это обойдется вам от 10-15 тысяч гривен.