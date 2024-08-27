Світла чекати не варто? Одеситам показали нові графіки відключеннь

Відключатимуть його будуть навіть у сірих зонах

У вівторок, 27 серпня, через складну ситуацію в енергосистемі графіки стабілізаційних відключень діятимуть по всій території Одеської області протягом всієї доби. Відключатимуть світло навіть у сірих зонах.

Про це повідомили в ДТЕК "Одеські електромережі". Мешканцям Одеси та області показали нові графіки.

Згідно з розпорядженням Укренерго відключатимуться:

з 00:00 до 06:00 — три групи;

з 06:00 до 11:00 — чотири групи;

з 11:00 до 15:00 — три групи;

з 15:00 до 21:00 — чотири групи;

з 21:00 до 24:00 — три групи.

Нагадаємо, що після чергового російського масованого ракетного удару, метою якого була руйнація енергосистеми нашої держави, в Україну повернулися графіки відключення електрики. При цьому в більшості випадків йдеться про відключення трьох та чотирьох черг одночасно. Громадянам вже розказали, коли в їх домівках буде світло, а коли чекати на нього не слід. Влада обіцяє якомога швидше налагодити ситуація у рамках можливого. Але українців заздалегіть попередили, що ситуація дуже складна.

Раніше "Телеграф" зробив добірку застосунків, які можуть стати у нагоді українцям під час вимкнення світла. Всі вони дозволяють дистанційно відстежувати, чи є електрика у вашій квартирі станом на даний момент.