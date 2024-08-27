ГУР и Генштаб ВСУ приближаются к Крыму: генерал Годжес рассказал, сколько еще стоять Крымскому мосту

Американский генерал подчеркнул, что ВСУ сейчас пытаются доставить как можно больше проблем России на разных направлениях.

Крым по-прежнему остается "ключевой территорией" в войне Украины и России. И сейчас Силы обороны близятся к тому, чтобы начать действовать на полуострове.

Об этом "Телеграфу" рассказал американский генерал Бен Годжес в интервью "Почему Путин "спал" наступление ВСУ и чем может ответить Россия?".

Генерал армии США добавил, что на Крым нельзя начать наступление так же, как, например, на Курскую область — там "другая география". Поэтому украинское военное командование избрало другой путь.

"Как мне кажется (хотя не могу точно утверждать) ГУР и Генштаб приближаются к Крыму, во-первых, изолируя его, уничтожая паромы, десантные корабли, все суда, которые используют русские для передвижения туда и обратно. Когда они будут готовы, Крымский мост также будет разрушен", — подчеркнул Бен Годжес.

К тому же, добавил генерал, продолжаются атаки на российскую противовоздушную оборону, аэродромы и флот. В целом Силы обороны сейчас атакуют на разных направлениях и используют разные методы, тем самым создавая россиянам много проблем.

"Черноморского флота там (в Крыму — ред.) уже почти нет, украинские силы делают Крым непригодным для россиян. Думаю, что они освободят его, когда завершат другие действия", — резюмировал американский генерал.

Также "Телеграф" рассказывал, что в разведке Украины раскрыли планы по Крыму. Остров является важным логистическим хабом для армии РФ, но он будет непременно уволен.