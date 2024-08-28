Есть ли в Украине потребность в объявлении дополнительной мобилизации с 1 сентября: Резников дал ответ
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Есть ли в настоящее время дефицит украинской армии
В Украине продолжается мобилизация и все военнообязанные мужчины, подпадающие под критерии, продолжают получать повестки. Будет ли объявлена новая волна набора на военную службу с 1 сентября.
Необходимости в новой волне мобилизации пока нет. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников на пресс-конференции, передает РБК-Украина.
"План мобилизации, утвержденный Верховной радой, еще не выполнен. Нам нет необходимости объявлять новую мобилизацию для увеличения численности, у нас еще есть ресурс", — цитирует издание.
Кроме того, в ближайшие месяцы не планируется рассматривать вопрос об увеличении мобилизационной планки.
Напомним, ранее в блиц-интервью "Телеграфу" народный депутат от фракции "Слуга народа", заместитель председателя комитета по правам человека Руслан Горбенко рассказал, что призывной возраст в Украине нужно снижать. Он предлагает уменьшить планку до 23 лет, обосновывая свое мнение тем, что война в Украине затягивается.