Россияне травят наши реки? Украинцы бьют тревогу в трех областях

В реках зафиксировано значительное превышение загрязняющих веществ

В реке Десна, которая начинает свой путь в Смоленской области РФ, было обнаружено ядовитое вещество, спускающееся по течению из-за российской границы. Яд уже в Киевской области.

Об этом сообщил городской голова Вышгорода Алексей Момот. Сообщение сделал в своем аккаунте в Facebook, правда, через час сообщение исчезло но журналисты успели сделать скрин.

"В реке Десна и ее заливах обнаружено ядовитое вещество, которое спускается по течению из-за российской границы. Категорически запретить всему подчиненному о/с купаться, переплавляться, рыбачить в Десне и ее заливах", — написал Момот.

Подобное происходит и с рекой Сейм, впадающей в Десну. Ее источник находится в Белгородской области. Как сообщает Государственное агентство Украины по развитию мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ, начиная с 14 августа россияне сбрасывают отходы неизвестных веществ в реку Сейм.

"По результатам гидрохимического анализа поверхностных проб воды в г. Сейм, зафиксировано значительное превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, в частности, аммония и завислых веществ", — говорится в сообщении.

Как следствие, в реке начался мор рыбы. Загрязнение распространилось по всей акватории реки Сейм в пределах Сумской области и досталось Черниговщины, где черная вода, запах гнили, аммиака и мертвая рыба фиксируется, в частности, вблизи г. Батурин.

В настоящее время в обеих реках и их притоках запрещено купаться и вылавливать рыбу, а также использовать воду для хозяйственных нужд.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что под Кременчугом на Полтавщине размытый дождем навоз из свинокомплекса поток в реку Псел, вызвав массовый мор рыбы.