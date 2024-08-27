Радиоактивный ил и затопленные кладбища: интересные факты о Киевском море (фото)

Гигантский водоем является водохранилищем при Киевской ГЭС

Киевское водохранилище, в которое во время российского ракетного удара упала одна из крылатых ракет, хорошо знакомо каждому жителю столицы. Гигантский водоем называют "киевским морем", а история его появления связана с уничтожением исторических местностей и массовым переселением людей.

Водохранилище поражает своими размерами и по мнению некоторых экспертов, именно оно является одним из самых опасных объектов на нашей планете. "Телеграф" решил рассказать своим читателям не только интересные, но и пугающие факты о Киевском море.

Киевское море - это очень красивое место

Затопленные дома и плавающие по морю гробы: история строительства водохранилища

Строительство Киевского водохранилища стартовало в 1959 году. Этот проект стал одним из самых амбициозных и масштабных во всем Советском Союзе. Работы велись "ударными" темпами и при этом использовались самые передовые на то время технологии.

Для того, чтобы Киевская ГЭС начала функционировать специалистам необходимо было построить водоем площадью более 1000 метров квадратных. В связи с этим власти решили принудительно переселить около 33 тысяч местных жителей, которые проживали на территории современного киевского моря.

Также было полностью уничтожено 52 населенных пункта, затоплены старинные храмы и жилые дома.

Местные жители сами разбирали свои дома и перевозили их на новые места. Тем людям, которые добровольно решили переселиться выплачивали небольшую компенсацию. Тем же, кто отказывался съезжать, просто сносили дома бульдозерами и разрушали все постройки.

Старожилы отмечают, что на месте современного киевского водохранилища были плодородные исторические земли, которые упоминались в летописях еще в 11 веке.

Во время строительства были варварски разрыты многие кладбища. Местным предлагали собственноручно перезахоронить останки своих родных и близких в других местах.

Многие переселенцы в спешке не успели этого сделать и могилы, которые были уже разрыты, затопили.

По словам киевлян, в первое время после строительства в водоеме часто плавали гробы. Также специалисты уверены, что дно киевского моря до сих пор усеяно останками людей.

Впечатляющие размеры киевского моря

Уже через пять лет после начала строительства, в сентябре 1964 года, Киевскую ГЭС торжественно открыли, а через три месяца она дала первую электроэнергию.

Размеры киевского водохранилища действительно впечатляют — его площадь составляет 922 км², протяженность — около 100 км, а максимальная ширина – 14 км. Максимальная глубина киевского моря — 14-16 метров.

На севере оно почти доходит до границы с Белоруссией, а его восточная часть (территориально Черниговская область) входит в состав Межреченского регионального ландшафтного парка, созданного в 2002 году.

В Киевское водохранилище впадают реки Припять, Тетерев, Уж, Ирпень и другие.

Радиоактивный ил и авария на Чернобыльской АЭС

Весной 1986 года произошла авария на Чернобыльской атомной электростанции и огромное количество радионуклидов попало в воды речки Припять. Тогда именно Киевское море стало своеобразной буферной зоной между Припятью и Днепром.

Воды Припяти впадали в киевское море, которое стояло на ее пути к Днепру, и скорость течения резко падала из-за небольшой глубины водохранилища. В это время радиация начинала активно оседать на дно "моря" и не "заражала" воды Днепра.

В результате этого дно киевского моря сегодня покрыто радиоактивным илом, а купаться в водоеме строго не рекомендуется.

Какую опасность таит в себе киевское водохранилище

По мнению некоторых международных экспертов, киевское водохранилище является одним из самых опасных объектов на планете. Они утверждают, что аварийность Киевской ГЭС составляет более 93% и в случае непредвиденной ситуации дамба может рухнуть.

В свою очередь инженеры-строители Киевской ГЭС уверяют, что сооружение может выдержать землетрясение до 7 баллов. А рухнуть дамба может только в том случае, если в нее попадет атомная бомба или метеорит диаметром 100 метров.

Где находится киевское море

Киевское море находится на севере от Киева в районе Вышгорода.

Удобнее всего туда добираться на собственном транспорте, но можно доехать и общественным.

К примеру, с автостанции №2 "Киев Полесье" и с остановки транспорта у станции метро "Героев Днепра" ходят автобусы и маршрутки к населенным пунктам, которые располагаются на берегу киевского моря.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве спасатели обнаружили десятки опасных "мячиков". Взрывоопасные боеприпасы появились в одной из столичных лесопарковых зон после падения обломков вражеской ракеты Х-101.