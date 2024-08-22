Отравили россияне? В Сумской области мор рыбы, в реке Сейм нашли запрещенные вещества (фото)

Жителям Сумской области запретили купаться в водоеме и ловить рыбу

В реке Сейм на территории Сумской области зафиксировали мор рыбы, в водоеме превышена концентрация опасных веществ. Экоактивисты не исключают, что реку могли специально отравить выше по течению на территории Курской области.

Видео экологической катастрофы опубликовали на странице Путивльской ОТГ. В Сумской ОВА сообщили, что проверили состояние воды и в ней действительно есть опасные вещества. Загрязнение началось еще 14 августа.

Река сейм протекает на территории Сеймского парка. По словам местных жителей, в округе стоит неприятный гнилостный запах, как от канализации. Но власти и специальные службы не спешат ничего делать, чтобы очистить реку.

"Виновные до сих пор не обнаружены. Действия по обеззараживанию и преодолению катастрофы не приняты. Это уже второй случай за 2024 год", — пишут в сети.

На видео, которые публикуют жители Сумской области видно, что вода в реке Сейм темного цвета, будто смола, с примесью грязи и водорослей. Все это выкидывает на берег вместе с мертвой рыбой, количество которой просто не сосчитать. До загрязнения вода в водоеме была чистой и даже прозрачной, говорят местные.

В Сумской ОВА сообщили, что жителям Новослободской, Буринской, Путивльской общин временно запрещено купание, лов рыбы и использование воды для хозяйственных нужд из реки Сейм. В ней обнаружили низкое содержание кислорода, также превышены показатели, которые указывают на "значительное загрязнение реки органическими веществами". При этом возбудителей инфекционных болезней не обнаружено.

"Ситуация постоянно мониторится соответствующими службами и органами местного самоуправления, начиная с первого дня фиксации загрязнения и 19 августа в одной из проб было определено остаточное количество химических веществ, составляющих пестицидов, запрещенных к использованию украинским законодательством, в частности гептахлора в 7 раз от допустимой концентрации и производных дуста от 1,5 до 2 раз. На сегодняшний день источник загрязнения устанавливается", — сказала директор Департамента защиты окружающей среды и природных ресурсов Сумской ОВА Ирина Кашпур.

А начальник управления государственного надзора за соблюдением санитарного законодательства ГУ Госпотребслужбы региона Валентина Тищенко добавила, что эти вещества вредны для организма человека. Наибольшую опасность они представляют, когда попадают в организм вместе с водой иди едой, так как способны накапливаться в тканях. Эти вещества могут вызывать токсические и другие опасные эффекты, а также стойкие расстройства здоровья у людей.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что в июле Днепр катастрофически обмелел. Из-за нехватки воды массово начала гибнуть рыба.